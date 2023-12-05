Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Менхенгладбах против «Вольфсбурга», «Боруссия» Дортмунд завтра сыграет со «Штутгартом»

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«Боруссия» Менхенгладбах сыграет с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Кубка Германии.

В среду «Байер» сыграет с «Падерборном», «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Штутгарту». 

Кубок Германии

1/8 финала

Кайзерслаутерн – Нюрнберг
Дата проведения
5 декабря, 20.00, «Фритц Вальтер Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Магдебург – Фортуна
Дата проведения
5 декабря, 20.00, «MDCC-Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Вольфсбург
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хомбург – Санкт-Паули
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Вальдштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саарбрюкен – Айнтрахт Ф
Дата проведения
6 декабря, 20.00, «Людвигспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – Падерборн
Дата проведения
6 декабря, 20.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – Гамбург
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Боруссия Д
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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