Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Менхенгладбах против «Вольфсбурга», «Боруссия» Дортмунд завтра сыграет со «Штутгартом»
«Боруссия» Менхенгладбах сыграет с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Кубка Германии.
В среду «Байер» сыграет с «Падерборном», «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Штутгарту».
1/8 финала
- Дата проведения
- 5 декабря, 20.00, «Фритц Вальтер Штадион»
- Дата проведения
- 5 декабря, 20.00, «MDCC-Arena»
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.45, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.45, «Вальдштадион»
- Дата проведения
- 6 декабря, 20.00, «Людвигспаркштадион»
- Дата проведения
- 6 декабря, 20.00, «БайАрена»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.45, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.45, «Мерседес-Бенц-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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