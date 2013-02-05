Кубок Германии. «Боруссия» Д играет с «Вердером», «Хайденхайм» из второй бундеслиги выбил «Байер»

В 1/18 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» сыграет с «Вердером», «РБ Лейпциг» встретится с «Вольфсбургом», а «Бавария» – с «Гертой».
Кубок Германии
1/8 финала
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.30, «Фойт-Арена»
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Хайденхайм –
Мюллер, Грисбек, Буш, Майнка, Мультауп, Файк (Штраусс, 84), Дорш (Томалла, 82), Тойеркауф, Тиль (Беерманн, 78), Доведан, Глатцель.
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Байер –
Градецки, Драгович, Вайзер, Едвай, Венделл, Брандт, Баумгартлингер, Бэйли, Арангис (Телин, 90), Паулиньо (Бельараби, 71), Аларио (Фолланд, 71).
- Предупреждения:
- Дорш (64), Драгович (77), Баумгартлингер (88).
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.30, «Имтех Арена»
- Гол:
- 1:0 – 54 Озджан.
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Гамбург –
Поллерсбек, ван Дронгелен, Бейтс, Дуглас Сантос, Нарей, Джатта (Карабуэ, 85), Холтби, Озджан (Ито, 70), Мангаля (Яничич, 46), Сакаи, Арп.
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Нюрнберг –
Матения, Эвертон, Валентини (Левен, 43), Годен, Мюль, Керк (Мисидьян, 79), Беренс, Петрак, Матеус Перейра, Паласиос-Мартинес (Зреляк, 61), Исхак.
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «Сигнал Идуна Парк»
- Гол:
- 0:1 – 5 Рашица.
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Боруссия Д –
Ольшлэгель, Диалло, Хакими, Топрак, Геррейру, Витцель, Пулишич, Гетце, Дилэйни, Ройс, Вайгль.
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Вердер –
Павленка, Аугустинссон, Лангкамп, Гебре Селассие, Мойсандер, Шахин, Классен, Эггештайн, Баргфреде, Рашица, Крузе.
- Предупреждение:
- Вайгль (43).
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «МСВ-Арена»
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Дуйсбург –
Видвальд, Наубер, Бомхойер, Со Ен Чжа, Вольце, Энгин, Шнелльхардт, Каули, Нильсен, Вергук, Вигель.
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Падерборн –
Ратайчак, Прегер, Хюнемайер, Коллинз, Василиадис, Шонлау, Клемент, Дрэгер, Текпетей, Гуйе, Михель.
- Дата проведения
- 6 февраля, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 6 февраля, 20.30, «Хольштайн»
- Дата проведения
- 6 февраля, 22.45, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 6 февраля, 22.45, «Фелтинс-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.