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    Кубок Германии. «Боруссия» Д играет с «Вердером», «Хайденхайм» из второй бундеслиги выбил «Байер»

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    В 1/18 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» сыграет с «Вердером», «РБ Лейпциг» встретится с «Вольфсбургом», а «Бавария» – с «Гертой».

    Кубок Германии

    1/8 финала

    Хайденхайм – Байер 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    5 февраля, 20.30, «Фойт-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 44 Брандт, 1:1 – 47 Доведан, 2:1 – 72 Мультауп.
    ХайденхаймМюллер, Грисбек, Буш, Майнка, Мультауп, Файк (Штраусс, 84), Дорш (Томалла, 82), Тойеркауф, Тиль (Беерманн, 78), Доведан, Глатцель.
    БайерГрадецки, Драгович, Вайзер, Едвай, Венделл, Брандт, Баумгартлингер, Бэйли, Арангис (Телин, 90), Паулиньо (Бельараби, 71), Аларио (Фолланд, 71).
    Предупреждения:
    Дорш (64), Драгович (77), Баумгартлингер (88).

     

    Гамбург – Нюрнберг 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    5 февраля, 20.30, «Имтех Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 54 Озджан.
    ГамбургПоллерсбек, ван Дронгелен, Бейтс, Дуглас Сантос, Нарей, Джатта (Карабуэ, 85), Холтби, Озджан (Ито, 70), Мангаля (Яничич, 46), Сакаи, Арп.
    НюрнбергМатения, Эвертон, Валентини (Левен, 43), Годен, Мюль, Керк (Мисидьян, 79), Беренс, Петрак, Матеус Перейра, Паласиос-Мартинес (Зреляк, 61), Исхак.
    Предупреждения:
    Мангаля (12), Валентини (14), Керк (75), Годен (83).

     

    Боруссия Д – Вердер 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    5 февраля, 22.45, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 5 Рашица.
    Боруссия ДОльшлэгель, Диалло, Хакими, Топрак, Геррейру, Витцель, Пулишич, Гетце, Дилэйни, Ройс, Вайгль.
    ВердерПавленка, Аугустинссон, Лангкамп, Гебре Селассие, Мойсандер, Шахин, Классен, Эггештайн, Баргфреде, Рашица, Крузе.
    Предупреждение:
    Вайгль (43).

     

    Дуйсбург – Падерборн 0:0 (перерыв)
    Дата проведения
    5 февраля, 22.45, «МСВ-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    ДуйсбургВидвальд, Наубер, Бомхойер, Со Ен Чжа, Вольце, Энгин, Шнелльхардт, Каули, Нильсен, Вергук, Вигель.
    ПадерборнРатайчак, Прегер, Хюнемайер, Коллинз, Василиадис, Шонлау, Клемент, Дрэгер, Текпетей, Гуйе, Михель.
    Предупреждения:
    Текпетей (26), Коллинз (45), Вигель (45).

     

    РБ Лейпциг – Вольфсбург
    Дата проведения
    6 февраля, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хольштайн Киль – Аугсбург
    Дата проведения
    6 февраля, 20.30, «Хольштайн»
    превью матча онлайн статистика

     

    Герта – Бавария
    Дата проведения
    6 февраля, 22.45, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Шальке – Фортуна
    Дата проведения
    6 февраля, 22.45, «Фелтинс-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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