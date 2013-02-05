Кубок Германии. «Боруссия» Д играет с «Вердером», «Хайденхайм» из второй бундеслиги выбил «Байер»

В 1/18 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» сыграет с «Вердером», «РБ Лейпциг» встретится с «Вольфсбургом», а «Бавария» – с «Гертой».

Кубок Германии

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.