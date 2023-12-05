«Все вокруг растет, кроме самой МФЛ. Пытаются угодить тем, кто был у истоков. Это скоро умрет». Мусагалиев о развитии медиафутбола

Азамат Мусагалиев считает, что Winline Медиалига не развивается.

«Зданию строится – ему нужен крепкий фундамент. Я понял, что фундамента у Медиалиги нет. Она не опирается на четкие и понятные для всех правила.

Я не скажу, что она куда-то катится, но и не растет. Все вокруг растет, кроме самой лиги: запросы команд, зарплаты игроков, профессионализм. Если так продолжится, то клубы обгонят лигу в развитии, в ней не будет необходимости.

Клубы будут играть в свою игру, а лига будет вынуждена бегать за ними. Это самое ужасное, что может произойти. Все это превратится в корпоративный футбольчик. Мы определили для себя, что не хотим зависеть от лиги.

МФЛ хочет угодить тем, кто был у истоков, ошибочно полагая, что если она их потеряет, то все рухнет. Насколько справедливоучастие 2D в Медиалиги за несколько миллионов, а остальным командам объясняют, что они на каких-то птичьих правах и их еле взяли.

Это неинтересно, несправедливо, не по-спортивному. Это скоро умрет», – сказал президент ФК «10».