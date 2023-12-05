«Они имеют на это право, не считаю это высокомерным поступком». Мусагалиев об отсутствии игроков «Амкала» и 2D в сборной МФЛ

Азамат Мусагалиев высказался о том, что «Амкала» и 2Drots не было в сборной МФЛ.

«0:4 [в матче против сборной ФНЛ] – это не лучший результат, который мог быть. Я думаю, что если бы сборная МФЛ правильно подошла к ее созданию, то результат мог бы быть интереснее.

Ни один медийный клуб не обязан отпускать своих футболистов в сборной Медиалиги. Нет никакого регламент, никакой процедуры. Они просто звонят, всех приглашают.

Правильно ли поступил «Амкал» и 2Drots – не мне судить. Имеют на это право. Я понимаю, почему они не отпустили игроков. Это вполне нормальная практика. Не считаю, что это какой-то очень высокомерный поступок», – сказал президент ФК «10».