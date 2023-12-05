«Они имеют на это право, не считаю это высокомерным поступком». Мусагалиев об отсутствии игроков «Амкала» и 2D в сборной МФЛ

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Сборная Медиалиги Медиафутбол

Азамат Мусагалиев высказался о том, что «Амкала» и 2Drots не было в сборной МФЛ.

«0:4 [в матче против сборной ФНЛ] – это не лучший результат, который мог быть. Я думаю, что если бы сборная МФЛ правильно подошла к ее созданию, то результат мог бы быть интереснее.

Ни один медийный клуб не обязан отпускать своих футболистов в сборной Медиалиги. Нет никакого регламент, никакой процедуры. Они просто звонят, всех приглашают.

Правильно ли поступил «Амкал» и 2Drots – не мне судить. Имеют на это право. Я понимаю, почему они не отпустили игроков. Это вполне нормальная практика. Не считаю, что это какой-то очень высокомерный поступок», – сказал президент ФК «10».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий