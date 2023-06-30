«Я очень люблю «Амкал», но любое предложение можно выслушать». Федос о медийной команде «Зенита»

Федор Маслов высказался о медиафутбольном клубе «Чисто Питер».

«Мы общались с Ильей Балакиревым, который руководит этой медиафутбольной командой в «Зените». Мы с ним знакомы очень давно, учились вместе, играли в футбол против друг друга в конце 2000-х. Мы общались именно о команде, никаких предметных предложений о переходе не было.

Но мы осуждали с Ильей, что во второй половине июля после всех турниров можно будет приехать в Питер и поприсутствовать на их отборах, поучаствовать в каких-то активностях, если это не будет идти в противовес моим обязательствам в «Амкале». Надо будет обсудить с Германом.

Я действительно на данный момент основной голкипер «Амкала», но не надо забывать, что Жека Малофеев выздоровеет, мы с ним будем конкурировать.

Я очень люблю «Амкал», но я сторонник позиции, что любое предложение можно всегда выслушать и дальше уже принимать решение. Но я абсолютно искренне могу сказать, что я игрок «Амкала» и планирую им оставаться в ближайшее время», – сказал голкипер «Амкала» корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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