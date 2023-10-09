Артем Хачатурян: «Нынешний «Амкал» представляет из себя крепко сформировавшийся механизм по продуцированию ненависти»
Спортивный директор «БроукБойз» Артем Хачатурян раскритиковал «Амкал».
«Амкалу» нет нужды печалиться, потому что самые важные на сезон задачи ребята выполнили. Сибскана записал дисс, Фикус вилял хвостом и все время грустил, Федосу было стыдно и он просил прощения, Фил доказывал, что я украл футболиста, а все вместе дружной оравой потоптались на Алишере.
Нынешний «Амкал» представляет из себя крепко сформировавшийся механизм по продуцированию ненависти. Ненавидят они профессионально, качественно и с завораживающей слаженностью. Если бы футбол состоял только из злобы, они стали бы гегемонами на долгие годы. К несчастью для них, победы требуют больших личностей и созидателей.
Злорадствовать не будем, просто пожелаем, чтобы как можно скорее в «Амкале» появился хоть один человек, который скажет Герману, что он не прав, и для блага клуба требуется действовать по-другому. Или это поймет сам Герман и перестанет играть в кукольный театр с десятком марионеток», – сказал спортивный директор «БроукБойз».
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