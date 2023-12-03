«Уровень сборной ФНЛ – ниже 3 из 10. Дайте нам время на подготовку, мы не заметим ваших «профиков». Игрок сборной Медиалиги Рзаев ответил на критику

Мушвиг Рзаев отреагировал на критику Валентина Пальцева в адрес Медиалиги.

Защитник « » и сборной ФНЛ Пальцев оценил игру сборной Медиалиги на 3 из 10, а Рзаева назвал самым разговорчивым игроком в команде соперника.

Сборная ФНЛ разгромила команду МФЛ в товарищеском матче в Каспийске (4:0).

«Самый разговорчивый играл на левом фланге – говорил и буду говорить, не найдется того, кто сможет с этим что-то сделать.

Мы портим разговорами футбол? Поляну человек не видит, впятером на меня идут люди, хотят что-то доказать, смешные, еще говорят про разговорчики.

Этот Пальцев говорит, что наш уровень 3 из 10 – сколько опасных моментов было с их правого фланга, когда я был на поле? Один удар и один прострел? И это считается хорошим уровнем? Когда я был далек от идеальных кондиций.

Дайте нам время на подготовку, мы не заметим ваших «профиков».

Гуди, Гиля кайфовали с вашими защитниками, и вы говорите про уровень, ваш уровень – ниже 3 из 10. Вы физически готовы и хотя бы один день конкретно готовились к матчу. У нас и дня не было, за день до игры восемь часов в автобусе – вот наша подготовка.

Пальцев никого не знает из Медиалиги, а кто-нибудь знает Владимира (игрока зовут – Sports.ru) Пальцева? Нахер он никому не сдался. Летом увидимся, там будет весело», – написал защитник « » и сборной Медиалиги.

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