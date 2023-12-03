«Уровень сборной ФНЛ – ниже 3 из 10. Дайте нам время на подготовку, мы не заметим ваших «профиков». Игрок сборной Медиалиги Рзаев ответил на критику

Теги Первая лига КАМАЗ Валентин Пальцев Winline Медиалига БроукБойз Сборная Медиалиги Мушвиг Рзаев Медиафутбол

Мушвиг Рзаев отреагировал на критику Валентина Пальцева в адрес Медиалиги.

Защитник «КАМАЗа» и сборной ФНЛ Пальцев оценил игру сборной Медиалиги на 3 из 10, а Рзаева назвал самым разговорчивым игроком в команде соперника.

Сборная ФНЛ разгромила команду МФЛ в товарищеском матче в Каспийске (4:0).

«Самый разговорчивый играл на левом фланге – говорил и буду говорить, не найдется того, кто сможет с этим что-то сделать.

Мы портим разговорами футбол? Поляну человек не видит, впятером на меня идут люди, хотят что-то доказать, смешные, еще говорят про разговорчики.

Этот Пальцев говорит, что наш уровень 3 из 10 – сколько опасных моментов было с их правого фланга, когда я был на поле? Один удар и один прострел? И это считается хорошим уровнем? Когда я был далек от идеальных кондиций.

Дайте нам время на подготовку, мы не заметим ваших «профиков».

Гуди, Гиля кайфовали с вашими защитниками, и вы говорите про уровень, ваш уровень – ниже 3 из 10. Вы физически готовы и хотя бы один день конкретно готовились к матчу. У нас и дня не было, за день до игры восемь часов в автобусе – вот наша подготовка.

Пальцев никого не знает из Медиалиги, а кто-нибудь знает Владимира (игрока зовут Валентин – Sports.ru) Пальцева? Нахер он никому не сдался. Летом увидимся, там будет весело», – написал защитник «БроукБойз» и сборной Медиалиги.

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9 комментариев
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если уровень игроков ФНЛ это даже не 3 из 10, то какой уровень у тех, кто в свое время не прошел туда отбор?
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Так если не было моментов то как эти гении футбола продули 4:0 то :))
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Ответ Антимосковский
если уровень игроков ФНЛ это даже не 3 из 10, то какой уровень у тех, кто в свое время не прошел туда отбор?
Секундочку, у этого мастера кожаного…кхм…мяча аж 218 минут во второй лиге…6 лет назад. Вот он сейчас кааак подготовится и тогда 42 летний Низамутднинов забьет им не два, а всего один. Но это не точно
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Италия после ЧЕ-2012, Бразилия после Германии на ЧМ-2014, Барселона после Баварии в ковидной ЛЧ: уровень соперника ниже 3/10, дайте время на подготовку и мы их уничтожим!!!

Добавляйте еще знаковые разгромы
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Ответ Антимосковский
если уровень игроков ФНЛ это даже не 3 из 10, то какой уровень у тех, кто в свое время не прошел туда отбор?
И естественный отбор, тоже)
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Так Рзаев же сам не блогер, а как бы "профик", во втором дивизионе играл. Такими высказываниями, получается, сам признаёт, что не профессиональный футболист, а случайный пассажир, который даже "Солярис" не потянул.
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Забавный ноунейм, понтов как у претендента на ЗМ😀
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Уже потому , что у многих из них вместо имен, клички , как у барбосов или сидельцев , можно иметь представление об уровне этих персонажей из Медиалиги
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ахаха, все эти типы были такими же профиками, только не пригодились даже в пфл и ФНЛ и щас с приходом какого-то медиа строят из себя талантов, которых не заметили))
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