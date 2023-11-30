Виталий Дьяков: «Медиалигу превратили в профессиональный футбол уровня Второй лиги. Но просмотры меньше не стали, болельщиков становится больше»

Виталий Дьяков высказался об изменениях в медиафутболе.

– Ты в с первого сезона. У тебя появился некий скепсис к проекту Николая Осипова?

– Не думаю, что это только ошибка Николая. Это такое видение руководителей команд, которые превратили Медиалигу в какой-то профессиональный футбол уровня Второй лиги. Я с первого дня был в «Броуках». У меня была договоренность, что я играю только тайм – не больше.

Я год не играл в футбол. Кроме тенниса и фитнеса, у меня ничего не было. Я больше не хотел играть. Играли тогда блогеры, актеры – это было медиа. Но по ходу того сезона в нашей команде и других стало иначе.

Вот сейчас закончился 4-й сезон. Это уже профессиональный уровень. У команды полноценные сборы, двухразовые тренировки. Чуть уже тот замысел медиафутбола утерян. Но просмотры меньше не стали, болельщиков становится больше.

Медиафутбол уже не тот? Да, не тот. Но сказать, что не туда идет, не могу. Аудитория становится больше и больше. Просто замысел изменился, – заявил экс-защитник «Ростова», «Динамо», а ныне игрок ФК « ».