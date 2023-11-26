«Броуки» проголосовали за Соснина и Бирю, эксперты выбрали Слона. Результаты голосования на премию полузащитник года
Результаты голосования Media Football Awards в номинации полузащитник года.
Болельщики в голосовании на Sports.ru:
1-е место – Манна
2-е место – Слон
3-е место – Маврин
Эксперты (комментаторы и представители медиа):
1-е место – Слон
2-4е места – Биря/Маврин/Скоропуп
2Drots: Эдамс и Некит – Слон, Карен – Манна
«Амкал»: Шальнев – Маврин, Сибскана – Дубчак
«Бей Беги»: Ираклий – Маврин, Михалыч и Артак – Биря
«БроукБойз»: Райзен, Егоров и Давыдов – Соснин, Звездин – Биря
«Дружина»: Андрей Акименко и Аким – Слон, Лямцев – Аким
«Матч ТВ»: Горин и Генич – Горбанец, Горбанец – Скоропуп
«Сахалинец»: Брейн – Соснин, Литвин – Маврин
«Народная Команда»: Стронг и Цуканов – Слон, Мак – Скоропуп
«Родина Медиа»: Хантер и Каряка – Газданов, Текила – Алекс Нани
«Титан»: Тавузян – Биря, Шуст и Курбанов – Скоропуп
ФК «10»: Нагорный – Белый, Чирин – Газданов, Белый – Соснин
«Деньги»: Станос – Черчесов, Бондарев – Манна
«Эгриси»: Артем Гарин – Струнин, Лисицын – Соснин, Струнин – Манна
FC Bus: Лепский и Алан Гатагов – Маврин, Моисеев – Скоропуп
Fight Nights: Батяй – Соснин, Смирнов и Шишков – Маврин
GOATS: Гуди – Алекс Нани, Герасимов – Слон, Суров – Маврин
Итоги Winline Media Football Awards. Игроком года стал Маврин, призовое место есть у Уткина и Sports.ru
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