Амкал — Велес: прогноз на матч 26.11.2023, Товарищеский матч

Медийное пространство само по себе заставляет в него погружаться. Без медиа сейчас никуда, а если это еще и Медиалига, то желающих прикоснуться к ней становится все больше. Не последнюю роль в популярности команд играет их участие в Кубке России по футболу. Да и сам последний чемпионат Медийной Футбольной Лиги стал средоточием такого количества интриг, что сложно с чем-то сравнить еще. Когда фавориты, в том числе «Амкал», выбывают на дальних подступах к решающим поединкам, побеждают темные лошадки. В общем все то, чего не хватает в последнее время нашему большому футболу. Там, вроде, тоже интрига, но весной, скорее всего, все станет ясно и вновь в пользу «Зенита».

Недавно московское «Динамо» провело товарищеский матч с одним из законодателей мод Медиалиги 2DROTS. Выходом на замену в составе бело-голубых отметился их главный тренер Марцел Личка. Пример оказался заразителен и для других команд. И вот уже представитель второй лиги «Велес» изъявил желание сыграть товарищеский поединок с «Амкалом». Если «Динамо» воспользовалось паузой на матч сборной страны, то у «Велеса» сейчас еще большая пауза. Команды Дивизиона А второй лиги ушли на зимний перерыв. Польза взаимовыгодна. Для команды профессионалов это возможность за счет соперника поднять и свою медийность, а любители еще больше поднимут свой статус в рамках Медиалиги. Матч состоится в Домодедово на стадионе «Авангард», начало в 13:00 по московскому времени.

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Амкал

Команда была образована в 2018 году и за пять лет смогла стать одной из самых популярных в Медиалиге. Измеряется популярность здесь не только достижениями на футбольном поле, но и подписчиками в социальных сетях. Так вот по данным на ноябрь 2023 года их в YouTube насчитывается 2,8 миллиона, очень даже монетизируемое число. Впрочем, и с успехами на футбольном поле у команды все в порядке. В первом сезоне МФЛ «Амкал» участия не принимал, во втором проиграл в четвертьфинале своему самому принципиальному сопернику 2DROTS. В третьем случилась та же история, но уже в полуфинале.

Зато чуть ранее, в 2021 году, «Амкал» смог выиграть Московский кубок селебрити. В финале соперник был все тем же. Нынешний сезон руководство и футболисты вряд ли могут назвать успешным. В Кубке селебрити, который проводился по формату Кубка России, «Амкал» сначала вылетел из верхней сетки, потерпев поражение от «БроукБойз», а затем во втором раунде нижней сетки последовало поражение от «ФК Деньги». В чемпионате команда уверенно заняла первое место в своей группе, а затем совершенно неожиданно в четвертьфинале уступила Fight Nights.

Может радовать тот факт, что 2DROTS тоже уступили в 1/4 финала, но в Кубке России прошли чуть дальше. «Амкал» же в прошлом году дошел в Кубке до 1/64 финала, в этом сезоне ограничился 1/128 финала, где в очередной раз уступил в серии пенальти. Обидчиками стали футболисты ивановского «Текстильщика». Перед вами результаты последних официальный матчей с участием «Амкала».

Медиалига. 08.10.2023, «Амкал» — Fight Nights — 0 : 2

— 0 : Медиалига. 24.09.2023, ФК «Уралец Медиа» — «Амкал» — 3 : 0

— «Амкал» — : 0 Медиалига. 16.09.2023, «Амкал» — «Сахалинец» — 1 : 0

— «Сахалинец» — : 0 Медиалига. 09.09.2023, ФК «Матч» — «Амкал» — 0 : 6

— 0 : Медиалига. 03.09.2023, «Амкал» — FC Bus — 3 : 2

Факты и цифры

Высшим достижением «Амкала» среди медийных команд является победа в Московском кубке селебрити в 2021 году

Два сезона подряд команда участвовала в розыгрыше Кубка России, в 2022 году она вышла в 1/64 финала

Лучший бомбардир «Амкала» в минувшем сезоне МФЛ Иван Захаров, на его счету 3 забитых мяча

Среди ассистентов лучшим стал Владислав Каратаев, на его счету 3 голевые передачи

Велес

Московский «Велес» лишь на два года старше «Амкала» и в 2016 году стартовал с любительского уровня. Тем не менее уже через год после своего основания в сезоне 2017-2018 года клуб получил право выступать в Первенстве ПФЛ (группа «Запад»). Команда обрела профессиональный статус. Параллельно нужно было поднимать популярность. В Москве только в Премьер-лиге выступают четыре коллектива с историей, поэтому борьба за болельщика пошла нетривиальным способом и чем-то напомнила опыт команд Медиалиги. В 2018 году о жизни клуба был запущен реалити-сериал «Команда».

Разумеется до популярности «Спартака» еще очень далеко, но поклонников прибавилось. Нужно было улучшать спортивные результаты, и руководство поставило задачу выйти в лучшую лигу мира — ФНЛ. Сказано — сделано. В сезоне 2020-2021 года «Велес» дебютирует во втором по значимости дивизионе страны и сходу занимает восьмое место из 22 команд. Но пока это потолок, ведь чтобы подниматься дальше нужны серьезные денежные вливания, а не только частные инвестиции. В итоге в прошлом сезоне команда заняла 15 место и после реформы второй лиги оказалась в дивизионе «А».

Там сейчас есть «золотая» и «серебряная» группы. Москвичи в «золотой» и ведут борьбу за выход в ФНЛ. Правда, если смотреть на турнирную таблицу, то, скорее, задача была сохранить место в Золотой группе, что удалось сделать по итогам летне-осеннего отрезка первенства. Плотность в нижней части турнирной таблицы была невероятная и от зоны вылета команду отделило одно очко. Пока можно сосредоточиться на товарищеском матче. Последние пять результатов команды перед вами.

Вторая лига. 12.11.2023, «Велес» — «Волга» — 0 : 0

Вторая лига. 05.11.2023, «Велес» — «Муром» — 2 : 2

Вторая лига. 29.10.2023, «Краснодар-2» — «Велес» — 4 : 1

— «Велес» — : 1 Вторая лига. 22.10.2023, «Велес» — «Чайка» — 2 : 0

— «Чайка» — : 0 Вторая лига. 15.10.2023, «Иртыш» — «Велес» — 0 : 1

Факты и цифры

Высшим достижением «Велеса» за всю историю выступлений является 8 место в ФНЛ в сезоне 2020-2021 года

В текущем сезоне команда занимает 5 место в Золотой группе Дивизиона «А» Второй лиги, набрав 24 очка после 18 туров

Лучший бомбардир «Велеса» Геворг Саркисян, на его счету 6 забитых мячей

Самый недисциплинированный Иван Котельников, на его счету 2 предупреждения и 1 удаление

Прогноз на матч Амкал — Велес

Задача у команд в предстоящей игре, хорошо провести время, снять очередные видеоролики, показать футбол, который понравится зрителям. Пусть и обещают снег с дождем и минусовую температуру, но все равно днем в воскресенье на трибунах должен будет кто-то присутствовать. Приятным бонусом должна стать победа. О подготовке к следующему сезону говорить еще рано. «Амкал», как младший по рангу, наверняка захочет одержать победу над профессиональной командой, поэтому мотивации у представителей Медиалиги будет больше. Если позволит поле, то матч получится результативным.

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