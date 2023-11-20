«Переход от социализма к капитализму не очень гладко проходит, но сдвиги есть. Улучшение российского футбола идет, я бы не переживал». Непомнящий не согласился с Калешиным насчет деградации

Валерий Непомнящий не согласился с Евгением Калешиным насчет российского футбола.

«Если говорить об ухудшении качества футбола, это спорный вопрос.

Что касается деградации системы российского футбола, я с этим абсолютно не согласен. Переход от социализма к капитализму у нас не очень гладко проходит, но сдвиги есть.

Понимаю Калешина, он эмоциональный человек и трудно переживает поражения.

Мы начали двигаться вперед в детско-юношеском футболе. Появилась программа «Футбол в школе», появляется много академий.

Единственное, профессия детского тренера должна быть престижной, чтобы люди, работающие в этой сфере, получали достойную зарплату. В советское время тренеры ДЮСШ зарабатывали хорошие деньги на жизнь. Сейчас это невозможно, тренеры ищут подработку.

Процесс улучшения российского футбола идет, я бы не переживал по поводу этой ситуации», – сказал бывший главный тренер «Томи».

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