«Переход от социализма к капитализму не очень гладко проходит, но сдвиги есть. Улучшение российского футбола идет, я бы не переживал». Непомнящий не согласился с Калешиным насчет деградации

Теги Евгений Калешин Первая лига Валерий Непомнящий детский футбол Акрон Футбол

Валерий Непомнящий не согласился с Евгением Калешиным насчет российского футбола.

«Если говорить об ухудшении качества футбола, это спорный вопрос.

Что касается деградации системы российского футбола, я с этим абсолютно не согласен. Переход от социализма к капитализму у нас не очень гладко проходит, но сдвиги есть.

Понимаю Калешина, он эмоциональный человек и трудно переживает поражения.

Мы начали двигаться вперед в детско-юношеском футболе. Появилась программа «Футбол в школе», появляется много академий.

Единственное, профессия детского тренера должна быть престижной, чтобы люди, работающие в этой сфере, получали достойную зарплату. В советское время тренеры ДЮСШ зарабатывали хорошие деньги на жизнь. Сейчас это невозможно, тренеры ищут подработку.

Процесс улучшения российского футбола идет, я бы не переживал по поводу этой ситуации», – сказал бывший главный тренер «Томи».

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18 комментариев

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Ебздрогыч
По пути от коммунизма к капитализму мы набрели на диктатуру и олигархию, а так все норм. Верной дорогой идем, товарищи!
+17
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+13
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Lindeman
Шли к демократии, а пришли к автократии
+10
-1
+9
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Lindeman
Ответ Всеволод Бобров
так демократии нет нигде.
Ну раз нигде нет, то и России не нужна
+8
0
+8
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Рафик Маркес
уж лучше бы в социализме остались
+7
-3
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Helge8
это не "не гладко", это и есть переход к капитализму, а капитализму не нужно ничего улучшать, надо только стричь бабло
+4
-1
+3
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Феоктист
Ответ Ебздрогыч
По пути от коммунизма к капитализму мы набрели на диктатуру и олигархию, а так все норм. Верной дорогой идем, товарищи!
Так как бы и рыночная экономика, но, странно что министр сельского хозяйства докладывает из курятника президенту, что сейчас разберемся с ценами на курей. Представил, к примеру Шольца, с курями в руках, кричащего, почему эти синии тушки по 5 евро?
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Kir(61rus)
Деградация от социализма к капитализму не может быть хорошей.
+1
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feanor
Шел 32-й год "перехода от социализма к капитализму". Смеркалось
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Artuom Batishev
Ответ Ебздрогыч
По пути от коммунизма к капитализму мы набрели на диктатуру и олигархию, а так все норм. Верной дорогой идем, товарищи!
От коммунизма не могли идти, ведь были лишь зачатки коммунизма, которые довольно быстро были утеряны. Сами начинания явно нельзя назвать полноценным коммунизмом. Скорее от неполноценного социализма пришли к диктатуре олигархата.
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Боря Тимофеев
Политика немного сложней , чем футбол, и если в футболе у РФ что-то получается, то в политике полная ж...изнь...
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Ковид 07.10.52
В бой с Калешиным идут одни старики, для начала Колоскова, теперь Непомнящего, следующий Симонян, он Сталина видел, расскажет как при переходе от тоталитарного к тоталитарному меняется футбол.
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Глеб Глебыч
30 лет назад вообще-то уже перешли, алё
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Леван Мкртчян
Ответ Е.Р.
и где ты в рф увидел футбольный капитализм? его нет абсолютно.
Спроси у Непомнящего , а не у меня. То что он имел ввиду ,именно ,футбольный аспект , говоря о переходе от социализма к капитализму -- это 100%
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