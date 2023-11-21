Осипов хочет пригласить Ротенберга, Овечкина и сына Лукашенко сыграть в хоккейной медиалиге. Турнир планируют запустить в начале 2024-го

Николай Осипов рассказал, каких звезд он бы хотел видеть в хоккейной медиалиге.

– Из звезд кого ждать?

– Противостояние Плющенко и Ягудина на льду очень интересно.

– То есть у них будет своя команда?

– У них будут разные команды. Плющенко и Ягудин, по-моему, классно. Планируем участие Камила Гаджиева, Александра Мостового.

– В 2026 году заканчивается контракт у Александра Овечкина с «Вашингтоном». Ставишь ли ты перед собой цель, чтобы к тому моменту он играл у вас?

– Безусловно. Понятно, что жизнь Овечкина как хоккеиста в «Динамо» будет дольше, если он туда вернется. За клуб он может провести не один сезон, а его активность в медиахоккее может ограничиться несколькими матчами. Но я уверен, что Овечкин – это тот человек, которому позволительно по любому контракту и соглашению играть там, где он хочет. И если у него будет интерес к этому, он точно поучаствует.

Поддержка со стороны Александра нашему проекту обеспечена, и это будет в этом сезоне как минимум в виде конференц-связи либо какого-то кружка в «телеге». Привлекать главных звезд нашего хоккея к этой истории очень бы хотелось. Я очень надеюсь, что наш проект может быть интересен тому же самому Роману Ротенбергу, и вполне возможно, чем черт не шутит, что на лед выйдет и он в том числе.

– Он играет.

– Я знаю, что он играет, и играет хорошо. У нас есть еще же команды из Белоруссии. И прикол в том, что мы можем там увидеть Николая Александровича Лукашенко. И это тоже чем тебе не вариант? А команда из Питера с тем же самым Романом Борисовичем или с Александром Ивановичем Медведевым? – сказал президент Winline Медиалиги.

Осипов о хоккейной медиалиге: «Планируем играть на Рождество. Концепция – зимняя классика формата «3 на 3». Новогодняя иллюминация, гирлянды, сугробы»