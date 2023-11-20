Николай Осипов высказался касательно запуска хоккейной медиалиги.

– Я хотел заняться хоккеем еще в прошлую зиму. В Казани летом прошлого года анонсировал создание Медийной хоккейной лиги. Тут же сразу получил положительный фидбэк, в том числе и от .

И во многом желание поработать вместе заставило перенести старт на эту зиму, потому что с руководством Континентальной лиги мы прорабатывали в том числе и формат, где сама КХЛ создаст на базе существующих команд составы формата «три в поле и один на воротах». И было бы классно, но не получилось.

– Где и когда играть будете?

– В целом готовы и планируем на Рождество. Концепция – зимняя классика формата «три на три». Рождественское настроение, новогодняя и рождественская иллюминация, гирлянды, сугробы и другие классные истории, которые предлагают московские парки.

Играть мы планируем в новых и отреставрированных парках на «Речном вокзале», «Водном стадионе».

– Цель какая? Потому что мы видим, что тот же хоккей уступает футболу в популярности. Зачем этот контент человеку, который просто смотрит хоккей?

– Это же вопрос, который многие задают касаемо и футбольной истории. Зачем мне, любителю, болельщику «Спартака», смотреть за медиафутболом, в котором играют непонятные мне люди? Я взрослый дядька!

Мы говорим о том, что молодая аудитория смотрит контент немножко другого формата. Мы как футбол показываем, так и будем показывать другие виды спорта под своим собственным углом, кажущимся нам интересным, с нашими правилами.

Речь еще идет о том, что сами команды – это интересные творческие объединения, где есть яркие личности или коллективы, обладающие своей аудиторией. Потому что тот же самый, например, Hockey Brothers – это один из самых больших YouTube-проектов по хоккею, и у них есть своя аудитория, и мы эту команду, естественно, готовы и будем рады видеть как одну из участниц сезона.

– Чтобы запустить такую махину, как хоккейная Медиалига, сколько денег нужно? В районе 100 млн рублей?

– Я думаю, что мы за сотку даже не выйдем. Все-таки речь о том, что футбольная Медиалига немногим переходит за 100 млн и хоккей не может быть больше, чем футбол.

– Ты говорил, что трансляция одного футбольного матча в сумме обходится в 1,5-2 млн рублей. В хоккее похожие суммы?

– Да, хоккея формата зимней классики. Мы в любом случае людям, которые будут работать за камерами на улице, за вредность будем добавлять. Одно дело – ты снимаешь летом в дождик, другое – на улице зимой в мороз, – сказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.