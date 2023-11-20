Ротенберг о победе над ЦСКА: «Не буду комментировать судейство – полностью игнорируем. Но никогда не видел, чтобы команда дома играла в меньшинстве практически весь матч»

Роман Ротенберг высказался о победе над ЦСКА.

СКА победил со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Хоккейный праздник. Полные трибуны гнали нас вперед. Родные стены помогают. Давно дома не играли. Игры через день. Четвертая игра подряд через день. С учетом перелетов.

Ребята молодцы. Надо поблагодарить честно, от души, всю команду. Сыграли один период полностью в меньшинстве.

Не буду комментировать судейство вообще. Судейство игнорируем полностью. Пусть комментируют профессионалы, болельщики, полные трибуны в Питере. Но, честно, никогда такого в жизни не видел, чтобы дома команда играет практически всю игру в меньшинстве. Но это жизнь. Значит, таков наш путь.

Будем тогда выигрывать в меньшинстве. В меньшинстве поймали все на себя. Ребята играют очень самоотверженно, поэтому у нас много травм, ловят на себя шайбу. Поэтому не сыграл Фальковский, Земченок. Слава Богу, вернулся Бардаков.

Есть резервы. Очень довольны, что победили. Можем играть еще лучше. Будем добавлять. Есть над чем работать. Детали будем улучшать.

Главное – есть командный дух. У всех горят глаза. У команды есть характер – это самое важное.

Все остальное отработаем, будем тренироваться, все улучшим.

Хочу поблагодарить соперника. С таким соперником интересно играть. Хоккей очень высокого уровня – уровня плей-офф», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

Питерцы получили за игру 35 штрафных минут, ЦСКА – четыре. Во втором периоде нападающий СКА Валентин Зыков получил 27 минут штрафа после того, как толкнул на борт Прохора Полтапова.