Ротенберг о победе над ЦСКА: «Не буду комментировать судейство – полностью игнорируем. Но никогда не видел, чтобы команда дома играла в меньшинстве практически весь матч»

Теги ЦСКА СКА судьи КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о победе над ЦСКА.

СКА победил со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Хоккейный праздник. Полные трибуны гнали нас вперед. Родные стены помогают. Давно дома не играли. Игры через день. Четвертая игра подряд через день. С учетом перелетов.

Ребята молодцы. Надо поблагодарить честно, от души, всю команду. Сыграли один период полностью в меньшинстве.

Не буду комментировать судейство вообще. Судейство игнорируем полностью. Пусть комментируют профессионалы, болельщики, полные трибуны в Питере. Но, честно, никогда такого в жизни не видел, чтобы дома команда играет практически всю игру в меньшинстве. Но это жизнь. Значит, таков наш путь.

Будем тогда выигрывать в меньшинстве. В меньшинстве поймали все на себя. Ребята играют очень самоотверженно, поэтому у нас много травм, ловят на себя шайбу. Поэтому не сыграл Фальковский, Земченок. Слава Богу, вернулся Бардаков.

Есть резервы. Очень довольны, что победили. Можем играть еще лучше. Будем добавлять. Есть над чем работать. Детали будем улучшать.

Главное – есть командный дух. У всех горят глаза. У команды есть характер – это самое важное.

Все остальное отработаем, будем тренироваться, все улучшим.

Хочу поблагодарить соперника. С таким соперником интересно играть. Хоккей очень высокого уровня – уровня плей-офф», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

Питерцы получили за игру 35 штрафных минут, ЦСКА – четыре. Во втором периоде нападающий СКА Валентин Зыков получил 27 минут штрафа после того, как толкнул на борт Прохора Полтапова.

19 комментариев

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Габорик
Про судейство ни слова. И даже не спрашивайте.

В общем, рассказываю :)
+34
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Вечно в бане
За 800 матчей мог и увидеть, чо.
+23
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Витольд Бубеный
Ответ Габорик
Про судейство ни слова. И даже не спрашивайте. В общем, рассказываю :)
Жили мы сначала бедно, а потом нас ещё и обокрали!
+11
0
+11
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Wokulski
Как же Ротенбергу тяжко... Все команды играют исключительно дома и только его СКА каждый второй матч в гостях. И, страшно сказать, иногда приходиться летать на Дальний Восток... Сочувствуем...
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vovagabur
Короче, когда нейронку на небольшом датасэте обучают, то вот так
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Oleg Olegov
Самый мерзкий персонаж в истории отечественного хоккея.
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Пицца с ананасами
Так всё таки прокомментировал 😁
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Дональд Сабвейский
Такое впечатление, что Йозе Марино уже заранее придумал себе отмазку про Шв на случай поражения, и она была так хороша, что он не удержался всё-таки и вставил свои 5 копеек даже на победной пресс-конференции! 🏆
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snipe
Какая нейросеть генерит этот бред?
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Alexander Nikitin
Да по удалениям игроков СКА судья переборщил. Ну или "недоборщил" с удалениями игроков ЦСКА. Впрочем это просто жест чтобы не ругали судей за отмену гола Локомотива. Мол видите мы и против СКА тоже судим.
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Максим Кареев
"Но, честно, никогда такого в жизни не видел, чтобы дома команда играет практически всю игру в меньшинстве. Но это жизнь. Значит, таков наш путь." - сказал Ротор, месяц назад игравший в Мытищах с чинайцами, которые как повели 3-1, так плотно сели на свисток, что за третий период получили восемь малых штрафов :)
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Олег Ермолаев
ЦИЦЕРОН он не молчит, и заткнуть рот пока не кому
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shulimov82
Нечего о нем говорить, все и так видно
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Shizik__
Вот честно, за Ска болею давно, но сначала даже как-то получалось принять Ротенберга, но уже прям цирк
Что не интервью, так цитатами в газету на анекдоты
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Aviator92
Ответ Габорик
Про судейство ни слова. И даже не спрашивайте. В общем, рассказываю :)
Гусары, молчать! Ни слова о п####!
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shulimov82
Ответ snipe
Какая нейросеть генерит этот бред?
Никита же Надежин)) Искренне не понимаю этот формат - вынуть все вопросы из интервью. Тут многим такие монологи приписывают зачем-то
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