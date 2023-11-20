«Ничего хорошего о Тарасове как о футболисте не могу сказать. Это несерьезный вкид». Хавбек 2Drots Слон о словах Дмитрия, что сборная Медиалиги победит 2D

Теги Дмитрий Тарасов «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Сборная Медиалиги Медиафутбол

Слон высказался о словах Дмитрия Тарасова, что сборная МФЛ выиграет у 2Drots.

Ранее Тарасов в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого заявил, что сборная Winline Медиалиги 100% обыграет 2Drots.

«Тарасов сказал, что сборная МФЛ победит 2Drots? Я не знаю. С Димой несколько раз играл, честно, ничего хорошего особо не могу про него сказать как про футболиста.

Наверное, когда-то хороший футболист был. Сейчас – не знаю.

Какой будет результат, если состоится матч сборной Медиалиги и 2Drots? Люди первый раз друг друга увидели, как они играть будут? Это бред, просто вкид.

Я знаю, что Дима – нормальный парень, хороший человек в жизни. Но не на поле, там он не такой хороший. Я думаю, что это несерьезный вкид», – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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1 комментарий

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Anthony Wrynn
Ничего хорошего о медиофутболе как о профессиональном спорте не могу сказать. Это несерьезный вкид
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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