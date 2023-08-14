Дмитрий Тарасов: «Если бы «Родины Медиа» не было, я бы пошел в 2Drots»

Теги Локомотив Рубин Дмитрий Тарасов Сборная России по футболу Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов считает, что мог бы конкурировать с игроками 2Drots.

– Давай представим, что «Родины Медиа» нет, в какой бы ты команде себя видел?

– Я бы пошел в 2Drots. Есть два лидера – «Амкал» и 2Drots. Они популярны. Если я иду туда, как игрок, я бы там развивался. Я бы им помог по футбольному. Смог бы конкурировать с их игроками.

Я мыслю как игрок. Футболист хочет выигрывать. Идти к условным «Козлам»? У них всегда, вроде, все неплохо. Но чего-то не хватает.

– А в «Броуки» пошел бы?

– Не знаю, сработался бы я.

– А в 2Drots с Некитом ты сработался бы?

– Я хорошо знаю тренера, с ним бы я сработался. Женя и Некит – президенты. Они не появляются на тренировках. Они к тренировочному процессу не имеют отношения. Они отвечают за другие дела.

Тренер, думаю, не отказался бы от меня как игрока, – рассказал экс-футболист сборной России, «Локомотива» и «Рубина».

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4 комментария

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T622222
А если бы не было последних я бы дома сидел….
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damondiamond
если бы не было родины
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Покерный Футбол
Ответ T622222
А если бы не было последних я бы дома сидел….
Эй эй,не приплетай сюда цитаты из интервью Широкова.
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