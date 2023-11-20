Winline Медиалига запустит танцевальный проект. Спортсмены будут участвовать в дуэте с танцорами

Николай Осипов анонсировал создание танцевального проекта.

– Мы точно еще будем делать два больших проекта, которые не совсем про спорт, но про здоровый образ жизни. Один из них связан с танцами, и делать мы его будем со Славой Дусмухаметовым – человеком, который «Танцы на ТНТ» придумал, реализовал и сделал из них культовое шоу.

– В чем разница между тем, что было на ТНТ, и вашим танцевальным шоу?

– На ТНТ друг с другом соревновались профессиональные танцоры. Мы же хотим, чтобы участвовали лучшие медиаспортсмены страны, но в дуэте с лучшими танцорами. Поэтому это немножко другой формат. Пытаемся совместить несовместимое. Слава не боится экспериментировать, и у него часто это получается очень хорошо.

Представьте себе, что одна из главных танцовщиц страны Ульяна Пылаева с Серегой Кутузовым делают номер, где он – Буратино, а она – Мальвина. Это же круто! Или представь себе танец, который называется «Охранник Ленина», где один из наших футболистов играет роль Владимира Ильича, а охранник – это какой-то супертанцор, который второго танцора или исполнителя номера заставляет встать на ноги, например. А например, конкурс «Мумия, или Ночь в музее», где лежит мумия, а ее охраняет герой Адама Сэндлера, который своим движем ее оживляет!

– А когда планируете запускать танцы?

– Конец года.

– Правильно понимаю, что общий бюджет танцев превысит 50 млн рублей?

– Безусловно, да. Такого уровня шоу ты дешевле просто не сделаешь.

– То есть можно говорить, что это «50 плюс»?

– Около полтинника, – сказал президент Winline Медиалиги.