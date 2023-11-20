«А с типами, у которых нет бутс, они играют». Игрок 2Drots Тимошенко о нежелании сборной России играть с медиакомандами

Теги Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) игровая форма 2Drots Winline Медиалига Богдан Тимошенко Медиафутбол

Богдан Тимошенко высказался о матче сборных России и Кубы.

Ранее футболистам сборной Кубы купили бутсы в Волгограде перед игрой с Россией. Обычно они играют на синтетических полях в бутсах с другими шипами.

«Смешно от того, что сборная России не хочет играть со медийной сборной или медиакомандами, а с типами, у которых нет бутс, играет.

Уверен, что сборная Кубы проиграет 2Drots», – написал защитник 2D.

Сегодня Россия и Куба проведут товарищеский матч на «Волгоград-Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

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7 комментариев

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deadjoker
Лучше не иметь бутс чем ума :)
+33
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Владимир Молявин
Лучше играть с Кубинцами чем с какой-то медиалигой.
+13
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Семён Жуйло
Ответ los merengues
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У кубинцев много хороших боксёров.
+6
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bedLaM
я понимаю зачем они такие высказывания делают, но какой же это сюр, все равно что мужички, которые под пивасик мяч гоняют будут требовать сыграть против сборной))
+5
0
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los merengues
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Oleg Olegov
После этих слов в кубинской маршрутке начался сущий кошмар.
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prus_3
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NIK7478
Эти дворовые футболисты уже задрали своей саморекламой! Играть с вами сборной страны - себя не уважать!
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Alex1104
Ответ prus_3
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А уж если перейти на лексикон "медиалиги", то получится
"##### ## ###, ##### ######"
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