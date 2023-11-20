«А с типами, у которых нет бутс, они играют». Игрок 2Drots Тимошенко о нежелании сборной России играть с медиакомандами

Богдан Тимошенко высказался о матче сборных России и Кубы.

Ранее футболистам сборной Кубы купили бутсы в Волгограде перед игрой с Россией. Обычно они играют на синтетических полях в бутсах с другими шипами.

«Смешно от того, что сборная России не хочет играть со медийной сборной или медиакомандами, а с типами, у которых нет бутс, играет.

Уверен, что сборная Кубы проиграет 2Drots», – написал защитник 2D.

Сегодня Россия и Куба проведут товарищеский матч на «Волгоград-Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.