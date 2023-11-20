Генсек Ассоциации футбола Кубы об ответном матче с Россией: «Прилагаем все усилия, чтобы сыграть в будущем»

Теги Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Генсек Ассоциации футбола Кубы оценил вероятность ответного матча со сборной России.

Сегодня национальные команды проведут товарищескую игру в Волгограде.

— Говорили об ответном матче в Гаване?

— Мы играем не в столице. Прилагаем все усилия, чтобы сыграть с Россией в будущем, — сказал Мигель Анхель Диас.

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3 комментария

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Владимир Молявин
Хорошо если договорятся.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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