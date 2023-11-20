Генсек Ассоциации футбола Кубы об ответном матче с Россией: «Прилагаем все усилия, чтобы сыграть в будущем»
Генсек Ассоциации футбола Кубы оценил вероятность ответного матча со сборной России.
Сегодня национальные команды проведут товарищескую игру в Волгограде.
— Говорили об ответном матче в Гаване?
— Мы играем не в столице. Прилагаем все усилия, чтобы сыграть с Россией в будущем, — сказал Мигель Анхель Диас.
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