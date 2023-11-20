Хохлов об игре России с Кубой: «Такие матчи лучше, чем не играть совсем. Те, кто говорят обратное, не разбираются в футболе»

Дмитрий Хохлов оценил целесообразность матча между сборными России и Кубы.

Товарищеская игра пройдет сегодня в Волгограде.

«У меня нет никаких ожиданий от матча сборной России с Кубой. Просто хочется посмотреть, как играет наша сборная.

Сегодня много разговоров и критики национальной команды. Много специалистов говорят: зачем нужна сборная, эти игры? Сборная нужна и должна жить!

Если в данной ситуации игра с Кубой, значит, играем с Кубой. Никаких других вариантов больше нет! Для меня однозначно такие матчи лучше, чем не играть совсем. Те, кто говорят обратное, просто не разбираются в футболе.

Что касается самого матча с Кубой, то не хочу давать какие-то прогнозы и каркать. Хочется, чтобы и победа была, и сама игра сборной не расстроила. Когда наша команда классно играет, это всегда приятно», — сказал экс-тренер «Сочи».

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