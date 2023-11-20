Хохлов об игре России с Кубой: «Такие матчи лучше, чем не играть совсем. Те, кто говорят обратное, не разбираются в футболе»

Теги Дмитрий Хохлов Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Дмитрий Хохлов оценил целесообразность матча между сборными России и Кубы.

Товарищеская игра пройдет сегодня в Волгограде.

«У меня нет никаких ожиданий от матча сборной России с Кубой. Просто хочется посмотреть, как играет наша сборная.

Сегодня много разговоров и критики национальной команды. Много специалистов говорят: зачем нужна сборная, эти игры? Сборная нужна и должна жить!

Если в данной ситуации игра с Кубой, значит, играем с Кубой. Никаких других вариантов больше нет! Для меня однозначно такие матчи лучше, чем не играть совсем. Те, кто говорят обратное, просто не разбираются в футболе.

Что касается самого матча с Кубой, то не хочу давать какие-то прогнозы и каркать. Хочется, чтобы и победа была, и сама игра сборной не расстроила. Когда наша команда классно играет, это всегда приятно», — сказал экс-тренер «Сочи».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestvideox
Согласен, если сборная играет, значит сборная существует.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kipriot
Разве мы не увидели как не играет эта команда?! С такой игрой, на стороне думают, что и хорошо нет такой сборной в отборах. А то сан марино с Лихтенштейном хватает, не надо таких ещё
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Вот именно играть а не отбывать номер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zenith forever
Лучше не играть матчи пенсионеров, типа вчерашнего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий