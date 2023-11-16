Осипов о трансферах в новом сезоне Медиалиги: «Теперь клуб и игрок защищены, как только команда подписывает соглашение с лигой»

Николай Осипов рассказал, как будут проходить трансферы в новом сезоне Медиалиги.

«Мы как лига готовы принять любые соглашение команд с игроками. Даже если они будут написаны на салфетке в бане. Как наш регламент.

Мы отмерили срок 1 декабря. Потому что нам нужно для самих себя подготовить базу, чтобы она могла обработать все соглашения клубов.

Мы готовы взять на себя ответственность за то, что внутри календарного года, в соревнованиях под нашей эгидой, все ваши соглашения будут иметь силу с двух сторон.

Если клуб со своей стороны соблюдает все обязанности по соглашению с игроком, то игрок остается в команде, пока не закончится соглашение.

Тоже самое, со стороны игрока. Если он дал согласие на те условия, что клуб ему предложил, значит, команда имеет полноценное право на этого игрока.

Если же вдруг со стороны одного или другого участника соглашения нарушаются правила договоренностей, тогда мы, как лига, берем на себя ответственность, чтобы принять ту или иную сторону. И будем выступать определенным третейским судьей.

В случае разногласий будем принимать решение, может игрок покинуть команду или нет. Если клуб нарушил договоренности, то мы разрешаем игроку перейти в другую команду, участвующую в соревнованиях под нашей эгидой.

После того как команда подписывает с лигой соглашение об участии в сезоне, то на весь календарный год мы берем на себя всю ответственность с трансферами», – рассказал президент .