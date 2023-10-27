«2Drots ведут себя как «Реал», но «Реал» платит за лучших. Хочется, чтобы и в Медиалиге платили». Егоров об интересе 2D к Газданову

Дмитрий Егоров высказался об интересе 2Drots к Артуру Газданову.

«Сейчас в МФЛ могут раздуваться бюджеты. Приходят 2Drots и говорят: «Давай мы тебе, Газданов, дадим зарплату, например 80 [тысяч] и хорошие премки». После этого «Родина» захочет увеличить эту сумму. пойдет с другим предложением к 2D, и они его перекупят. И, насколько я понимаю, « » решила избавиться от таких футболистов с повышенной стоимостью и уповать на то, чтобы находить новых, которые будут не хуже.

Потому что если сейчас все клубы МФЛ начнут устраивать аукционы, то скоро денег ни у кого не останется, а футболисты будут богатеть, серьезно не повышая свой уровень игры. И тогда станет глубоко убыточным мероприятием для всех.

2Drots действуют как мадридский « », собирая лучших, но мадридский «Реал» за лучших платит. И хотелось бы, чтобы платили и в Медиалиге, если они действительно считают себя самыми богатыми и успешными, для которых ничего особо не стоит отдать лишний миллион за классного футболиста», – отметил президент «БроукБойз».