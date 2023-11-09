«Болеть за «Спартак» – это бесконечное состояние нерадости». Комик Позов о клубе

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Открытие Банк Арена Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Дмитрий Позов назвал болении за «Спартак» – бесконечным состоянием нерадости.

– Болеть за «Спартак» – это бесконечное состояние нерадости. Вы когда предложили мне найти место силы для разговора, я сказал, что у меня его нет. И вы меня привели в место боли (съемка проходила на «Открытие Банк Арене» – Sports.ru).

– Мне кажется, нет ни одного болельщика, который бы сказал иначе, потому что у всех периодически все плохо.

– Периодически! Но периодически – это не 16 лет от чемпионства до чемпионства и уже от последнего чемпионства.

– Про «Динамо» мы молчим сейчас.

– Про «Динамо» мы, конечно, молчим. Это вообще надо уметь – болеть за «Динамо». Мне кажется, очень сложно болеть за «Динамо», если ты родился после 50-х, 60-х годов. Но сейчас то, что делает «Динамо», мне нравится. Мне и стадион нравится. Нравится история, что это «команда большого города», как-то так они себя позиционируют.

Мне вообще кажется, что боление за футбольный клуб – это очень иррациональная вещь. Я понимаю, что человек привязывается к другому человеку, ему нравится какой-то артист – мне это более или менее понятно, понятно, когда привязываются к какому-то явлению – нравится фильм или танец. Мало ли что может нравиться.

А болеть за футбольный клуб – это переживать разные состояния, потому что когда я начал болеть за «Спартак», мне было 11 лет. За это время все многократно изменилось: нет тех людей, за которых я начал болеть, нет той игры, за которой я начал болеть.

Осталась эмблема, и то поменялась, и осталось ощущение, что мы всегда болеем за один футбольный клуб, поэтому это немного странно. Я иногда задумываюсь. Там есть люди, которые младше меня, которые в «Спартаке» 2-3 года, а я болею за него много лет. Они придут, уйдут, их поменяет новый состав.

Я иногда задумываюсь. А за что мы болеем? Вот за что мы болеем? Просто за название, за цвета, за какое-то ощущение. Но потом я понял что это.

Есть жизненный стиль – лайфстайл, так называемый. Мы общаемся с людьми, которые тоже болеют за «Спартак». Нам есть о чем поговорить, как провести время. Наверное, из-за этого мы так долго болеем только за один клуб. Странно было бы бегать из команды в команду. Эти лучше играют, а давайте за них болеть, хотя такие тоже есть.

Что-то в этом есть, но это точно иррациональное. Я и говорю, что это место боли, но я всегда буду болеть за «Спартак», – сказал комик и член совета директоров ФК «10».

«Черчесов не общается с теми, кого считает уровнем ниже, а это примерно все. Будет катастрофа, если он вернется в «Спартак». Комик Позов о споре с тренером

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28 комментариев

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pogbadrogba
Ответ KOS14
Россия для грустных, поэтому Спартак - самый популярный клуб
В России любят угарать
Поэтому Спартак - самый популярный клуб
+15
-5
+10
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KOS14
Россия для грустных, поэтому Спартак - самый популярный клуб
+18
-8
+10
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pogbadrogba
Ответ Гриша
Так не болей тогда
Да вообще никому болеть не пожелаем
Пусть все будут здоровыми!
Особенно болельщики Спартака😘
+7
0
+7
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Дмитрий Пузырёв
Енгибаров, Карандаш...
Юрий Никулин, Олег Попов, — этих двоих хорошо помню.
Вот Дмитрия Позова не знаю, к своему стыду. :-)
+8
-2
+6
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Айвенго
Прочитал гомик Позов...Впрочем, наверное, разницы никакой...
+6
-3
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jqzn88xn6n
Ответ KOS14
Россия для грустных, поэтому Спартак - самый популярный клуб
Кос по постом Поза. Я узнал тебя!
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Опа, Митяй
Болеть за Спартак это особый вид мазохизма. За что людям это дается?
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Pok_Toholo
Ответ Alikart
Зачем тут интервью непонятно кого?? Просто абсолютно не известный человек!
Ну что-то в его словах раздумиях есть
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pogbadrogba
Ответ jqzn88xn6n
Как минимум станет легче, если болельщики Спартака собираться будут и делиться болью и страданиями. Это и есть сплочение. Спартаковский дух так сказать
Спартаковский дух - делиться болью и состраданием?🤨
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Alikart
Зачем тут интервью непонятно кого?? Просто абсолютно не известный человек!
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Konstantin Zorin
Смотреть ТНТ и тупых комиком, значит постоянно испытывать рвотные позывы. Я не мазохист, поэтому ТНТ не смотрю.
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Император Плутона
люди болеют просто за цвета. Сейчас поменяй форму командам - никто не заметит подмену. Раньше был какой-то контраст, сейчас все плюс-минус одинаковые
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Игорь Заварзин
Я за то, чтобы футболисты играли в футбол, а комики смешили людей в цирке. Пускай все занимаются своим делом. А то - каждая блевотина лезет похайпиться на Спартаке по поводу и без повода.
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Эксперимент
Это юмор?
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ApXuMaHqPuT
Про Динамо спорно. Олдовые динамики, родившиеся в 60-х, ещё видели какие-то трофеи: последнее чемпионство в 1976, последний кубок в 1995. Сейчас всё гораздо печальнее😐
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krasnblj
Ответ KOS14
Россия для грустных, поэтому Спартак - самый популярный клуб
Ни выбора, ни перемен
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Гриша
Так не болей тогда
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Artie Bukko
вообще необязательно, вопрос подхода к жизни, раньше тоже страдал, потом переформатировал мышление, стал мыслить ближе к философии Галицкого – необязательно титулы брать, важно кайфовать от самого участия в большой игре
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Император Плутона
Ответ Евгений Кузнецов
этой осенью я реально перестал болеть! огромное спасибо "Лукойлу" за то, что смогли излечить меня за те 20 лет, что вы с командой!
перестать болеть сложно, но согласен с тобой, последние х лет тоже меня подлечили) сейчас могу вообще матч не смотреть, раньше не мог себе такого представить. Поймал себя на мысли, что они ведь все одинаковые, только форма разных цветов. Раньше были команды и они различались стилем, костяком игроков. Теперь просто временщики пришли побегать за миллионы. Им вообще без разницы за кого пылить. Поэтому все боление это полная профанация и маркетинг
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Доктор Верховцев
Ответ Alikart
Зачем тут интервью непонятно кого?? Просто абсолютно не известный человек!
Написано же, кто это. «...комик и член».
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jqzn88xn6n
Как минимум станет легче, если болельщики Спартака собираться будут и делиться болью и страданиями. Это и есть сплочение. Спартаковский дух так сказать
+3
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