«Барселона» проиграла 2 из 3 последних матчей – «Шахтеру» и «Реалу»

«Барселона» проиграла два из трех последних матчей во всех турнирах.

Команда Хави сегодня уступила « » (0:1) в Лиге чемпионов. 28 октября поражение в ей нанес «Реал» (1:2).

Между этими встречами «блауграна» сумела обыграть «Реал Сосьедад» (1:0) благодаря голу Рональда Араухо в добавленное ко второму тайму время.

В следующем матче « » примет «Алавес» – это произойдет 12 ноября.

Хави во главе «Барселоны» выиграл 7 из 20 матчей в еврокубках

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