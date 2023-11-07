«Барселона» проиграла 2 из 3 последних матчей – «Шахтеру» и «Реалу»
«Барселона» проиграла два из трех последних матчей во всех турнирах.
Команда Хави сегодня уступила «Шахтеру» (0:1) в Лиге чемпионов. 28 октября поражение в Ла Лиге ей нанес «Реал» (1:2).
Между этими встречами «блауграна» сумела обыграть «Реал Сосьедад» (1:0) благодаря голу Рональда Араухо в добавленное ко второму тайму время.
В следующем матче «Барселона» примет «Алавес» – это произойдет 12 ноября.
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