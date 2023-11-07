«Барселона» проиграла 2 из 3 последних матчей – «Шахтеру» и «Реалу»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» проиграла два из трех последних матчей во всех турнирах.

Команда Хави сегодня уступила «Шахтеру» (0:1) в Лиге чемпионов. 28 октября поражение в Ла Лиге ей нанес «Реал» (1:2).

Между этими встречами «блауграна» сумела обыграть «Реал Сосьедад» (1:0) благодаря голу Рональда Араухо в добавленное ко второму тайму время.

В следующем матче «Барселона» примет «Алавес» – это произойдет 12 ноября.

Хави во главе «Барселоны» выиграл 7 из 20 матчей в еврокубках

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37 комментариев

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SCHOKKKK
Тащите Викторию Плзень, чтоб Чаппи опять заорал о величии и тяжёлой футболке 🤣
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h4ww7xkqkz
Если бы не отскок с Сосьедадом,то было бы 3 из 3
+34
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Roman
Топарь Хави нацелился на победу в ЛЧ
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-2
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corazón blanco
Левандовски видимо уже закончился, как топ-футболист. Последние полгода напоминает бледную тень самого себя, сегодня просто вразвалочку передвигался по полю.
+19
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Акыл Сатыбалдиев
В прошлом когда Шахтёр побеждал Реал, барсоглоры во весь голос орали и смеялись над Реалом, теперь такая участь постигла их самих..
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Artem Piatkov
Шахтёр и Реал недавно обыгрывал :))
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f0rmoceft
Ответ Верховный Лорд
Да, только есть одно маленькое «но». В прошлом году Реал Шахтеру не проигрывал
Написано в прошлом, а не в прошлом году.
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ArnoNeputevy
С "Сосьедадом" отскочила.
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Шем
Ответ h4ww7xkqkz
Если бы не отскок с Сосьедадом,то было бы 3 из 3
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corazón blanco
Ответ f0rmoceft
А почему нет? Думаешь он за Барселону болел? Сомневаюсь
Потому что человек считает мадридистом только тех, кто не уважает извечного соперника Мадрида, кто поливает грязью их игроков и Месси, а ну еще и по тегам, которым я подписан на спортсе)
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Роман
Шахтер зарабатывает очки на аутсайдерах.
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Cristiano Ronaldo
Шахтёр мог ещё парочку забить, очень сильный матч в исполнении горняков!
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U
Везение шампиьюенов в концовке не выпало просто.
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Cruel Snake
Они на полпути к лучшей Барселоне, не путайте
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udiekemen
Ответ SCHOKKKK
Тащите Викторию Плзень, чтоб Чаппи опять заорал о величии и тяжёлой футболке 🤣
Щас начнется опять "это всё судья" ничего нового)
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Real_v_dushe
бчк на шару вырывает минимальные победы, по игре на них не наигрывая, где-то вообще даже с судейской помощью, и думают, что в еврокубках это как-то прокатит. Не прокатывает, бчк абсолютный пассажир в ЛЧ и уже давно.
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kos.vohrt
Особенно забавно это читать после недавних высказываний Хави.
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as009595@icloud.com
Хоть болею за Милан, но пока Пари Сен Жермен по лучше
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Rasan
Ответ Roman
Топарь Хави нацелился на победу в ЛЧ
И надо еще Месси позвать на пол-сезона, надо ж новый зм наклянчить:)))
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Кавабунга Шреддоголовый
На сей раз Лиги Европы избежать удастся
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Растиньяк
Ответ corazón blanco
Левандовски видимо уже закончился, как топ-футболист. Последние полгода напоминает бледную тень самого себя, сегодня просто вразвалочку передвигался по полю.
Он тупо доит мешка
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f0rmoceft
Ответ Real_v_dushe
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А почему нет? Думаешь он за Барселону болел? Сомневаюсь
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FOOTBALL
Вот как так? В голове не помешается 🤦🏻
Левандовский, для него мяч будто прозрачная, он ищет но может найти мяч.
Пустые навесы Ямаля
Танцы Бульде на месте
Если сравнивать составы обе команд, где Шахтер а где Барса
Такими темпами в место трофеев Барсе в конце сезона вручат чупа-чупс
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U
Ответ Raindrop Drop Top
Ощущения, как будто каждый матч у Барсы разные команды играют
Да нет, каждый матч одна вата. Просто в прошлый раз дурак в конце залетел.
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ARIGAMI ARIGAMI
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