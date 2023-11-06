Кузнецов не возглавит сборную Медиалиги в матче против сборной ФНЛ. Основные кандидаты – Гатагов, Звездин и Курбанов

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Дмитрий Кузнецов не будет тренеровать сборной МФЛ в матче против сборной ФНЛ.

По информации Карпа, которую подтвердил президент Winline Медиалиги Николай Осипов, президенты 2Drots против работы Кузнецова в сборной МФЛ.

Главными претендентами на пост главного тренера сборной являются Игорь Звездин, Шамиль Курбанов и Сослан Гатагов.

Сборная МФЛ сыграет против сборной ФНЛ 1-2 декабря на «Анжи-Арене» в Каспийске.

Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин.

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1 комментарий

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Николай
Кузнецов этого заслуживает,довел несколько раз 2дротс до первого места,выйграл Муром,он орлиный,идеальный кандидат
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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