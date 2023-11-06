Кузнецов не возглавит сборную Медиалиги в матче против сборной ФНЛ. Основные кандидаты – Гатагов, Звездин и Курбанов
Дмитрий Кузнецов не будет тренеровать сборной МФЛ в матче против сборной ФНЛ.
По информации Карпа, которую подтвердил президент Winline Медиалиги Николай Осипов, президенты 2Drots против работы Кузнецова в сборной МФЛ.
Главными претендентами на пост главного тренера сборной являются Игорь Звездин, Шамиль Курбанов и Сослан Гатагов.
Сборная МФЛ сыграет против сборной ФНЛ 1-2 декабря на «Анжи-Арене» в Каспийске.
Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин.
1 комментарий