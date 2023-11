«Number one bullshit». Продюсер Медиалиги ответил игроку «Тюмени» Самойлову футболкой с фразой Хабиба Нурмагомедова

Продюсер Winline Медиалиги Ори ответил на фразу Дениса Самойлова о медиафутболе.

Напомним, хавбек «Тюмени» Денис Самойлов вышел на игру с саратовским «Соколом» в футболке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой». Это отсылка к фразе Хабиба Нурмагомедова: «Если бы самбо было простым, это было бы джиу-джитсу».

Продюсер Winline Медиалиги Ори пришел на шоу Any Given Monday в футболке с отсылкой к другой фразе Нурмагомедова: «Number one bullshit» («Первосортная хрень»). На футболке вместо слова «one» изображен логотип Мелбет Первой лиги.

1 или 2 декабря сборная ФНЛ сыграет со сборной Медиалиги в Каспийске на «Анжи-Арене».

Главным тренером сборной ФНЛ будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.

Хейт Медиалиги с отсылом к Хабибу = промо матча со сборной ФНЛ. Сработало?

