«Number one bullshit». Продюсер Медиалиги ответил игроку «Тюмени» Самойлову футболкой с фразой Хабиба Нурмагомедова
Продюсер Winline Медиалиги Ори ответил на фразу Дениса Самойлова о медиафутболе.
Напомним, хавбек «Тюмени» Денис Самойлов вышел на игру с саратовским «Соколом» в футболке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой». Это отсылка к фразе Хабиба Нурмагомедова: «Если бы самбо было простым, это было бы джиу-джитсу».
Продюсер Winline Медиалиги Ори пришел на шоу Any Given Monday в футболке с отсылкой к другой фразе Нурмагомедова: «Number one bullshit» («Первосортная хрень»). На футболке вместо слова «one» изображен логотип Мелбет Первой лиги.
1 или 2 декабря сборная ФНЛ сыграет со сборной Медиалиги в Каспийске на «Анжи-Арене».
Главным тренером сборной ФНЛ будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.
Хейт Медиалиги с отсылом к Хабибу = промо матча со сборной ФНЛ. Сработало?
почему это здесь
кому это интересно
не вопросы, констатация
раз как маленькие дети отвечают на подобное
Так как игрок медиалиги ответил на футболку словами, а не своей футболкой со словами как сейчас - то в этой словесной дуэли футболками победила лучшая лига в мире, ведь не зря мы её так называем все таки