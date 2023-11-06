«Number one bullshit». Продюсер Медиалиги ответил игроку «Тюмени» Самойлову футболкой с фразой Хабиба Нурмагомедова

Теги Первая лига Тюмень Хабиб Нурмагомедов Денис Самойлов Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Продюсер Winline Медиалиги Ори ответил на фразу Дениса Самойлова о медиафутболе.

Напомним, хавбек «Тюмени» Денис Самойлов вышел на игру с саратовским «Соколом» в футболке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой». Это отсылка к фразе Хабиба Нурмагомедова: «Если бы самбо было простым, это было бы джиу-джитсу».

Продюсер Winline Медиалиги Ори пришел на шоу Any Given Monday в футболке с отсылкой к другой фразе Нурмагомедова: «Number one bullshit» («Первосортная хрень»). На футболке вместо слова «one» изображен логотип Мелбет Первой лиги.

1 или 2 декабря сборная ФНЛ сыграет со сборной Медиалиги в Каспийске на «Анжи-Арене».

Главным тренером сборной ФНЛ будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.

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7 комментариев

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0mertas626
что это
почему это здесь
кому это интересно

не вопросы, констатация
+19
-3
+16
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Ilya)
Как маленькие дети
+6
-1
+5
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ulanov.vladislav95@list.ru
значит задело их
раз как маленькие дети отвечают на подобное
+6
-1
+5
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Не уверен!!
Жалко на это смотреть, но медиалига проиграла...

Так как игрок медиалиги ответил на футболку словами, а не своей футболкой со словами как сейчас - то в этой словесной дуэли футболками победила лучшая лига в мире, ведь не зря мы её так называем все таки
+1
0
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And-Rover
Этой Медиалиге нечего делать в Кубке России. Любой любительский клуб пригласите, оплатите их расходы. Сделайте им праздник, а этих маркетологов не допускать.
+1
0
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Nick Dovgo
аксиома Эскобара
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