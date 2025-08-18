Фото
«В обороне поуже, в атаке пошире». Девушка Батракова Подшибякина назначена президентом ФК «Альфа-Банка»

Футболистка Ирина Подшибякина назначена новым президентом ФК «Альфа-Банка».

Один из основателей и руководителей медиафутбольной команды Фил Воронин заявил, что устал от работы, и передал полномочия экс-защитнице «Локомотива» и сборной России.

«Я считаю, что наша команда – в надежных руках. Искренне верю, что вы будете батрачить на благо нашего клуба», – сказал Воронин Подшибякиной, которая встречается с полузащитником «Локо» Алексеем Батраковым.

Также комик спросил у нового президента, как будет играть «Банка» в следующем розыгрыше WINLINE Кубка Медиалиги.

«В обороне поуже, в атаке пошире», – ответила Подшибякина.

30-летняя футболистка является участницей «Банки» с момента основания клуба в прошлом году. Она выходила на поле в Кубке Лиги и в шестом сезоне МФЛ.

«Альфа-Банка» – клуб комика Фила Воронина и рэпера Млечного, участвующий в Медиалиге. Ранее команда была вторым клубом «Амкала», но с весны 2024-го существует отдельно. С марта «Банку» тренирует экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Банки»
ахахаха
