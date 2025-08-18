Суперкубок может пройти в формате одного матча между чемпионом МФЛ и Кубком Лиги
Формат Winline Суперкубка может измениться в следующем году.
Об этом сообщил Николай Осипов.
«Хочу попробовать в этом году формат Суперкубка в виде одного матча и сделать это трофеем, который добывается в борьбе между чемпионом и обладателем Кубка.
Оставить турнир в Абу-Даби на откуп тем, кто максимально заслужил свое пребывание там, потому что это весьма дорогостоящее удовольствие. И мы это этот бонус дарим командам, которые живут активно медийно и помогают развиваться и себе, и лиге. Зимний турнир – приятное мероприятие межсезонья», – рассказал президент Winline Медиалиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Эрика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости