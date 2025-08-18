Суперкубок может пройти в формате одного матча между чемпионом МФЛ и Кубком Лиги

Формат Winline Суперкубка может измениться в следующем году.

Об этом сообщил Николай Осипов .

«Хочу попробовать в этом году формат Суперкубка в виде одного матча и сделать это трофеем, который добывается в борьбе между чемпионом и обладателем Кубка.

Оставить турнир в Абу-Даби на откуп тем, кто максимально заслужил свое пребывание там, потому что это весьма дорогостоящее удовольствие. И мы это этот бонус дарим командам, которые живут активно медийно и помогают развиваться и себе, и лиге. Зимний турнир – приятное мероприятие межсезонья», – рассказал президент Winline Медиалиги .