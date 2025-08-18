0

Суперкубок может пройти в формате одного матча между чемпионом МФЛ и Кубком Лиги

Формат Winline Суперкубка может измениться в следующем году.

Об этом сообщил Николай Осипов.

«Хочу попробовать в этом году формат Суперкубка в виде одного матча и сделать это трофеем, который добывается в борьбе между чемпионом и обладателем Кубка.

Оставить турнир в Абу-Даби на откуп тем, кто максимально заслужил свое пребывание там, потому что это весьма дорогостоящее удовольствие. И мы это этот бонус дарим командам, которые живут активно медийно и помогают развиваться и себе, и лиге. Зимний турнир – приятное мероприятие межсезонья», – рассказал президент Winline Медиалиги.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Эрика
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мне нужны гарантии». Осипов о возможной отмене пожизненного бана игрока «Броуков» Кирякова
сегодня, 16:41
Стали известны все участники верхней сетки Кубка Медиалиги
11 августа, 16:23
Николай Осипов: «Можем увидеть Смолова в статусе руководителя медиаклуба, который выходит на поле»
210 августа, 18:52
Николай Осипов: «Когда Россия вернется на международную арену, Медиалига только вырастет»
1210 августа, 09:02
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
Главные новости
«Амкал» в матче открытия сыграет с ФК «10», «Апсны» встретится с Chertanovo в Абхазии. Расписание 1-го тура Кубка Лиги
сегодня, 17:21
«Мне нужны гарантии». Осипов о возможной отмене пожизненного бана игрока «Броуков» Кирякова
сегодня, 16:41
Экс-защитник Lit Energy и Rocket Team Семенов – игрок Fight Nights
сегодня, 14:37
«В обороне поуже, в атаке пошире». Девушка Батракова Подшибякина назначена президентом ФК «Альфа-Банка»
37сегодня, 13:40Фото
«Калуга» продает на аукционе билеты на матч Кубка России с «Амкалом». Стартовая цена на лот с 5 билетами – 5000 рублей
4сегодня, 12:43
«Я #### в рот! Пойду работать физруком за 100 тысяч!» Чужому в «Банке» предложили зарплату 20 тысяч рублей
2сегодня, 10:35
«Альфа-Банка» подписала вратаря Шеплякова и хавбека Дато
сегодня, 09:35
«Не вижу смысла в том, что предлагали в России». Смолов о возможном завершении карьеры
15вчера, 19:09
Экс-форвард «Ромы» Гооге – игрок «Титана»
вчера, 17:33
«Амкал» обыграл CTRL+V, Hoops – Chertanovo. Закончился второй игровой день Уличного Футбола
вчера, 17:07
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание «Кубка фиферов-2025». 17 августа. 2Drots выиграли турнир
сегодня, 15:00Киберспорт
«Заболотный становится российским героем». Гаджиев о нападающем «Спартака»
916 августа, 12:03
«Надо сейчас дожить до 21 августа, а потом и обсудим». Смолов о возможном переходе в «БроукБойз» из Медиалиги
215 августа, 11:23
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
13 августа, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
513 августа, 15:07Фото
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
311 августа, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55