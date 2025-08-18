Экс-защитник Lit Energy и Rocket Team Семенов – игрок Fight Nights
Бывший игрок Lit Energy и Rocket Team Андрей Семенов перешел в Fight Nights.
Fight Nights объявили о переходе Андрея Семенова, выступавшего за Lit Energy и Rocket Team.
36-летний футболист в турнирах WINLINE МФЛ провел 13 игр, забил два гола.
На профессиональном уровне он выступал за «Ахмат», «Амкар» и другие клубы.
На счету Семенова 27 матчей за сборную России, он был в заявке национальной команды на двух ЧМ и сыграл на Евро-2020.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Fight Nights
