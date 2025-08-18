0

«Альфа-Банка» подписала вратаря Шеплякова и хавбека Дато

В «Альфа-Банку» перешли бывшие футболисты СКА и «Ромы».

К команде присоединились вратарь Александр Шепляков и полузащитник Дато Деметрадзе.

В презентации Шеплякова принял участие артист цирка Эдгард Запашный – так «Банка» отреагировала на критические высказывания голкипера в адрес клуба в прошлом году.

Тогда на игре WINLINE Кубка Лиги против «Банки» Шепляков заявил: «Я прихожу получать удовольствие, а участвую в клоунаде!»

В ролике Запашный сказал вратарю: «Я твой поклонник! Смотрели твои голы в матче с «Броуками» – ржали всем цирком! Красавчик!»

Ранее Шепляков, помимо СКА, выступал за «Титан», в составе которого выиграл четвертый сезон Медиалиги.

Деметрадзе в МФЛ играл за «Рому», «Матч ТВ» и «Сахалинец».

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Банки»
