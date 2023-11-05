«Чувствуют, что интересней следить за Слоном, Прокопом, Мавриным, чем за ними». Президент медифутбольного «Титана» о хейте от профессиональных футболистов

Александр Зуев высказался о хейте медиафутбола от профессиональных футболистов.

«Смотрю, профики от мала до велика обсуждают МФЛ с негативной стороны. Тут я, естественно, про Рассказова, а сегодня добавился и Самойлов. Это хорошо. Чувствуют и понимают, что большинству людей интересней следить за Слоном, Прокопом, Мавриным, чем за ними.

Ныть про сложность жизни футболиста не надо. Как и про то, что медиафутбол – это баловство. Пора признать, что медиафутбол – это феномен, в котором в свое время что-то пошло не по плану. В результате 2Drots обыгрывает команду Премьер-лиги, или же «Амкал» проходит дальше, чем команды Второй лиги, по пути выбивая фаворитов пары.

В общем, ждем их через пару сезонов в . 🧯», – написал руководитель медиафутбольного клуба « ».

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