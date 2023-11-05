«Чувствуют, что интересней следить за Слоном, Прокопом, Мавриным, чем за ними». Президент медифутбольного «Титана» о хейте от профессиональных футболистов
Александр Зуев высказался о хейте медиафутбола от профессиональных футболистов.
«Смотрю, профики от мала до велика обсуждают МФЛ с негативной стороны. Тут я, естественно, про Рассказова, а сегодня добавился и Самойлов. Это хорошо. Чувствуют и понимают, что большинству людей интересней следить за Слоном, Прокопом, Мавриным, чем за ними.
Ныть про сложность жизни футболиста не надо. Как и про то, что медиафутбол – это баловство. Пора признать, что медиафутбол – это феномен, в котором в свое время что-то пошло не по плану. В результате 2Drots обыгрывает команду Премьер-лиги, или же «Амкал» проходит дальше, чем команды Второй лиги, по пути выбивая фаворитов пары.
В общем, ждем их через пару сезонов в Медиалиге. 🧯», – написал руководитель медиафутбольного клуба «Титан».
пока никто не видит, родителей нет, и вы дома одни
следите за Слоном, Прокопом и Мавриным?)
невозможно это читать
переведите их в раздел любительский спорт
Александр Тимофеевич, Вы лучшее, что было у нас.
В европке в ответ на это просто обратили вспять развитие футбола, деградируя его до понятного публике уровня "бей-беги". Иначе "же неинтересно".
В России решили сделать параллельную лигу, чтобы люди, понимающие футбол, наслаждались сильнейшей лигой мира - РПЛ, а люди, которые ищут мата, мемчиков, трештока и доступной для понимания игры - получили свой продукт.
Проблема в том, что этот продукт жизнедеятельности оказалось сложно удержать в рамках и он так и норовит коричневым потоком выплеснуться в профессиональный футбол.