«Чувствуют, что интересней следить за Слоном, Прокопом, Мавриным, чем за ними». Президент медифутбольного «Титана» о хейте от профессиональных футболистов

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Первая лига Тюмень Николай Рассказов Денис Самойлов Winline Медиалига ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Александр Зуев высказался о хейте медиафутбола от профессиональных футболистов.

«Смотрю, профики от мала до велика обсуждают МФЛ с негативной стороны. Тут я, естественно, про Рассказова, а сегодня добавился и Самойлов. Это хорошо. Чувствуют и понимают, что большинству людей интересней следить за Слоном, Прокопом, Мавриным, чем за ними.

Ныть про сложность жизни футболиста не надо. Как и про то, что медиафутбол – это баловство. Пора признать, что медиафутбол – это феномен, в котором в свое время что-то пошло не по плану. В результате 2Drots обыгрывает команду Премьер-лиги, или же «Амкал» проходит дальше, чем команды Второй лиги, по пути выбивая фаворитов пары.

В общем, ждем их через пару сезонов в Медиалиге. 🧯», – написал руководитель медиафутбольного клуба «Титан».

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20 комментариев

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ygcn5c2ty9
ну что, ребята, признайтесь
пока никто не видит, родителей нет, и вы дома одни
следите за Слоном, Прокопом и Мавриным?)
+18
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+17
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Безумный Макс
как отключить посты про медиалигу?!
невозможно это читать
переведите их в раздел любительский спорт
+15
0
+15
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wadwill13
Ответ ygcn5c2ty9
ну что, ребята, признайтесь пока никто не видит, родителей нет, и вы дома одни следите за Слоном, Прокопом и Мавриным?)
кто это? животное, мужик из былин и бывший гитарист групп Ария и Кипелов? потому что других троих не знаю
+8
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+8
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Lyelik
Бол ьные люди.
+4
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Максим Новиков
Кто такие Слон, Маврин, Прокоп?
+4
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+4
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Алксандр Гадюшкин
знать бы кто все эти люди))
+3
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+3
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Александр Зубков
Спасибо.За слоном я "в мире животных" посмотрю.
+3
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+3
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prus_3
Так у нас вся страна только за блогерами и следит, но не за профессионалами. Блогеры лучше пишут, лечат, строят, готовят — и все от исключительных талантов, все свыше, от бога. Дураки профессионалы на своей учебе только время теряют зря.
+2
0
+2
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lovec23
Замысел хороший , но слишком много скандалов и ругани , напоминает передачу окна .Герои сами ищут повод для стычек и слишком много профи ,пусть и бывших.
+2
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+1
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NIK7478
Слон, Прокоп, Маврин - а это кто такие?!
+1
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Spaten
Зачем нам это все читать? Уберите эту хрень с сайта, пусть варятся в своей медиалиге
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pavelrytov@icloud.com
Ну если честно то интересней следить за командой, игроки приходят и уходят, команда остаётся
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Дмитрий Рабко
За Прокопом уже уже четвёртый десяток лет на небесах наблюдают.
Александр Тимофеевич, Вы лучшее, что было у нас.
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Фан Рубина
Это называется не "интереснее следить", а "не хватает интеллекта и знаний для понимания профессионального футбола". Какое соотношение людей, которые следят за за новостями науки и за новостями пятой точки К.Кардашьян? Сколько людей следит за игрой в шахматы, а сколько - за видосиками всяких деградантов на ТыТрубе?

В европке в ответ на это просто обратили вспять развитие футбола, деградируя его до понятного публике уровня "бей-беги". Иначе "же неинтересно".

В России решили сделать параллельную лигу, чтобы люди, понимающие футбол, наслаждались сильнейшей лигой мира - РПЛ, а люди, которые ищут мата, мемчиков, трештока и доступной для понимания игры - получили свой продукт.

Проблема в том, что этот продукт жизнедеятельности оказалось сложно удержать в рамках и он так и норовит коричневым потоком выплеснуться в профессиональный футбол.
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petr0f
"Кака перестать следить за слоном" -- пособие для служителя Московского зоопарка
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Коля Фокин
Откуда звук?
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deadjoker
Кто эти боги футбола что из так пиарят
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Такие дела
Ответ ygcn5c2ty9
ну что, ребята, признайтесь пока никто не видит, родителей нет, и вы дома одни следите за Слоном, Прокопом и Мавриным?)
Что за животные?
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