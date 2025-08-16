6

«Заболотный становится российским героем». Гаджиев о нападающем «Спартака»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев высказался об игре нынешнего «Спартака».

«Заболотный – гранд на самом деле. В свое время был молодым, а сейчас не уехал никуда, хотя говорили. Становится нормальным российским героем. У меня с Соболевым такая история была. Вот он не уехал в Европу и стал таким стабильным российским футболистом, за которым следишь.

Есть мнение, что «Спартак» находится в бесконечной хтони и мраке? Да, есть такое. И каждый раз ты думаешь, что в этом году будет что-то такое новенькое, и будет прикольно, позитивно. Но вот сейчас опять начали и пока ничего позитивного.

Сложилась так себе ситуация. Но, с другой стороны надо чуть набраться терпения. Не знаю, знал ли Станкович: только первое место в «Спартаке» является результатом. Все остальное – ну так. Станешь вторым, тоже скажут: «Что не первый?»

Хотя объективно «Спартак» должен ставить себе задачу входить в тройку. Это нормально при сегодняшней ситуации, сильном «Зените», «Краснодаре», ЦСКА, «Динамо». Надо входить в тройку, выигрывать конкуренцию у топ-5-6 клубов», – сказал президент Fight Nights.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
