«Сейчас тренируюсь с «Родиной Медиа». Также есть интерес от финалиста МФЛ-4». Лобкарев о будущем

Владимир Лобкарев высказался о планах на дальнейшую карьеру в медиафутболе.

Ранее Лобкарев покинул «Амкал» по решению тренерского штаба команды.

«Сейчас я тренируюсь с «Родиной Медиа». Да, также есть заинтересованность от команды, которая играла в финале МФЛ-4.

Не буду говорить, что за команда. Скоро будет трансферный бум.

Пока тренируюсь, пауза сейчас. Хотел бы быть в «РМ», но и жду предложений от других клубов», – сказал экс-хавбек «Амкала».