«Сейчас тренируюсь с «Родиной Медиа». Также есть интерес от финалиста МФЛ-4». Лобкарев о будущем
Владимир Лобкарев высказался о планах на дальнейшую карьеру в медиафутболе.
Ранее Лобкарев покинул «Амкал» по решению тренерского штаба команды.
«Сейчас я тренируюсь с «Родиной Медиа». Да, также есть заинтересованность от команды, которая играла в финале МФЛ-4.
Не буду говорить, что за команда. Скоро будет трансферный бум.
Пока тренируюсь, пауза сейчас. Хотел бы быть в «РМ», но и жду предложений от других клубов», – сказал экс-хавбек «Амкала».
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