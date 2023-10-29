«Если хочет в «Амкал», то мы ничего просить за это не будем». Текила о возможном трансфере Аека

Теги Sports.ru Арсен Айрапетян Амкал Winline Медиалига Родина Медиа возможные трансферы «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Президент «Родины Медиа» Текила высказался о возможном переходе Аека в «Амкал».

«После 1/4 финала Медиалиги он ушел [играть] в КФК. Диалога с ним не было.

Если хочет в «Амкал», то мы ничего просить за это не будем», – сообщил Текила в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

В 4-м сезоне Winline Медиалиги Аек играл за «Родину Медиа». По информации «Некласико» он пройдет просмотр в «Амкале».

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