«Если хочет в «Амкал», то мы ничего просить за это не будем». Текила о возможном трансфере Аека
Президент «Родины Медиа» Текила высказался о возможном переходе Аека в «Амкал».
«После 1/4 финала Медиалиги он ушел [играть] в КФК. Диалога с ним не было.
Если хочет в «Амкал», то мы ничего просить за это не будем», – сообщил Текила в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.
В 4-м сезоне Winline Медиалиги Аек играл за «Родину Медиа». По информации «Некласико» он пройдет просмотр в «Амкале».
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