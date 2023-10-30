Владимир Лобкарев покинул «Амкал». Это решение тренерского штаба

Владимир Лобкарев больше не является игроком «Амкала».

«Я очень хотел остаться, но в разговоре с Германом меня поставили перед фактом, что тренерский штаб больше на меня не рассчитывает.

Для меня это немного странно, они не дали мне даже шанса. Но Герман для меня делал все, как и я старался для клуба.

Впереди новые цели, очень хочу остаться в медиафутболе. Буду делать все возможное для этого», – заявил хавбек.

Также телеграм-канал «Некласико» сообщает, что команду покинет центральный защитник Иван Захаров.