Первая лига. «Тюмень» примет «Сокол», «Химки» в гостях у «Черноморца», «Динамо» Махачкала против «Нефтехимика»

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«Химки» сыграют в гостях с «Черноморцем» в 17-м туре Мелбет Первой лиги.

Также в воскресенье «Динамо» Махачкала примет «Нефтехимик».

В понедельник «Торпедо» встретится дома с «Волгарем».

Первая лига

17-й тур

Тюмень – Сокол
Дата проведения
5 ноября, 11.30, «Геолог»
Онлайн матча

 

Черноморец – Химки
Дата проведения
5 ноября, 16.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Нефтехимик
Дата проведения
5 ноября, 16.00, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Родина
Дата проведения
5 ноября, 18.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Ленинградец – Кубань
Дата проведения
5 ноября, 18.00, «Петровский»
Онлайн матча

 

Акрон – Енисей
Дата проведения
6 ноября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Шинник – Алания
Дата проведения
6 ноября, 16.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Торпедо – Волгарь
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – СКА Хабаровск
Дата проведения
6 ноября, 18.30, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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3 комментария

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palmeiras
Вперед Тюмень! Сокол крепкий соперник, у которого не заладился игровой отрезок. Матч думаю получится боевой.
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Bartez1986
у Тюмени есть шанс завершить круг на первом месте. надо побеждать. с утра на термометре -5, на день 0 обещают)
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Myrat Sopyyew
Махачкала вперёд мы тебя верим всегда с вами победа и удачи всегда будет с Вами
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