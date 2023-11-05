Первая лига. «Тюмень» примет «Сокол», «Химки» в гостях у «Черноморца», «Динамо» Махачкала против «Нефтехимика»
«Химки» сыграют в гостях с «Черноморцем» в 17-м туре Мелбет Первой лиги.
Также в воскресенье «Динамо» Махачкала примет «Нефтехимик».
В понедельник «Торпедо» встретится дома с «Волгарем».
17-й тур
- Дата проведения
- 5 ноября, 11.30, «Геолог»
- Дата проведения
- 5 ноября, 16.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 5 ноября, 16.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 5 ноября, 18.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 5 ноября, 18.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 6 ноября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 6 ноября, 16.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 6 ноября, 18.30, «стадион КАМАЗ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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