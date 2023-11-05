Первая лига. «Тюмень» примет «Сокол», «Химки» в гостях у «Черноморца», «Динамо» Махачкала против «Нефтехимика»

«Химки» сыграют в гостях с «Черноморцем» в 17-м туре Мелбет Первой лиги.

Также в воскресенье « » Махачкала примет « ».

В понедельник « » встретится дома с « ».

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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