«Популярность Медиалиги набирает обороты, у них есть свои зрители и болельщики. Нужно двигаться в ногу со временем». Главный тренер «Сокола» Бояринцев о матче сборных Первой лиги и Медиалиги

Денис Бояринцев разрешит игрокам сыграть против сборной Winline МФЛ.

«Популярность Медиалиги набирает определенные обороты, у них есть свои зрители и болельщики. Нужно двигаться в ногу со временем и принять этот факт.

Я думаю, ничего страшного в проведении такой игры нет. Представители Медиалиги обыгрывали команды Второй лиги и им, наверное, хочется испытать себя на более высоком уровне.

Если кого-то из «Сокола» позовут в сборную Первой лиги и если руководство клуба не будет против, то я отпущу игроков на этот матч. Амбиции в этом поединке будут у обеих команд, ведь футболисты Первой лиги захотят доказать, что это два разных уровня. Наверное, игра будет интересной. Если моих ребят вызовут, и они проиграют, то могут в клуб не возвращаться. (Смеется)», – заявил главный тренер ФК «Сокол».

Напомним, в декабре планируется проведение матча между сборными Мелбет Первой лиги и Медиалиги.