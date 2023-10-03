«Анжи Арена» может принять матч сборных Медиалиги и ФНЛ

Теги Курбан Бердыев Андрей Талалаев Первая лига Дмитрий Кузнецов Анжи-Арена 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Николай Осипов рассказал подробности о матче сборных Winline Медиалиги и ФНЛ.

«Потенциальное место проведения: Каспийск, стадион «Анжи».

Официальная ли информация о тандеме Бердыев-Талалаев во главе сборной ФНЛ? Идут диалоги с ними. Хочется тандем. Думаю, что будут оба.

По Кузнецову (главный тренер 2Drots – Sports.ru) и игрокам «дротов» в составе сборной еще не было разговоров. Но будет делаться предложение об их присоединении», – сказал президент Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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1 комментарий

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Антимосковский
эээ баля тыэ че в щертах оденься да!
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