«Анжи Арена» может принять матч сборных Медиалиги и ФНЛ

Николай Осипов рассказал подробности о матче сборных Winline Медиалиги и ФНЛ.

«Потенциальное место проведения: Каспийск, стадион «Анжи».

Официальная ли информация о тандеме Бердыев-Талалаев во главе сборной ФНЛ? Идут диалоги с ними. Хочется тандем. Думаю, что будут оба.

По Кузнецову (главный тренер 2Drots – Sports.ru) и игрокам «дротов» в составе сборной еще не было разговоров. Но будет делаться предложение об их присоединении», – сказал президент Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.