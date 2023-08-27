Рахимов может перейти в «БроукБойз». Герман требует за футболиста 400 тысяч

Экс-игрок «Амкала» Алишер Рахимов может присоединиться к «Броукам».

«Артем Хачатурян разговаривал с Алишером после ухода из «Амкала». Алишер хочет в « ». Не ко мне с Райзеном, конечно, а к тренеру Игорю Звездину. Это их история. Мы вообще ни при чем. Особенно, учитывая, что в групповом этапе Алишера не будет.

Могу от себя сказать. Мы спокойно отпустили Леху Шишкина в «10», Дена Давыдова – в «Народную команду». Впрочем, за важного игрока старта, если бы он хотел уйти, мы бы потребовали серьезную компенсацию. Но Алишер не играл в Кубке и не попадал в заявку.

В общем, это не история переманивания абсолютно. Договорятся Герман с Хачатуряном – отлично. Нет – ну, что делать. Будет ли жалко парня, который не играл и захотел уйти, но его не отпустили? Будет! Но есть негласные контракты, так что все законно и правильно.

За Мушвига мы уже платили. 60 к Стасу», – сообщил Дмитрий Егоров.

Позже «БроукБойз» запросили у «Амкала» трансферную стоимость Рахимова, Герман требует за Алишера 400 тысяч рублей.

Рахимов покинул «Амкал». Он сам принял решение об уходе