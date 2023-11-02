Кузнецов, Генич и Звездин – в списке номинантов на приз тренеру года в медиафутболе

Winline Медиалига и Sports.ru представили номинантов на приз тренеру года.

На награду претендуют: Дмитрий Кузнецов (2Drots), Игорь Звездин («БроукБойз»), Андрей Каряка («Родина Медиа»), Константин Генич («Матч ТВ»), Алан Гатагов (FC Bus).

Напоминаем, чтобы попасть в шорт-лист тренер должен отработать минимум в двух турнирах за год (учитываются оба сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24).

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй за лучшего тренера года

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе