Кузнецов, Генич и Звездин – в списке номинантов на приз тренеру года в медиафутболе

Теги Андрей Каряка рейтинги Дмитрий Кузнецов Алан Гатагов Константин Генич 2Drots БроукБойз Родина Медиа Матч ТВ FC Bus Игорь Звездин Winline Media Football Awards Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru представили номинантов на приз тренеру года.

На награду претендуют: Дмитрий Кузнецов (2Drots), Игорь Звездин («БроукБойз»), Андрей Каряка («Родина Медиа»), Константин Генич («Матч ТВ»), Алан Гатагов (FC Bus).

Напоминаем, чтобы попасть в шорт-лист тренер должен отработать минимум в двух турнирах за год (учитываются оба сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). 

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

 

Голосуй за лучшего тренера года

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3 комментария

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p5qd7pt8jh
геничу член в рот а не лучшего тренера
+3
0
+3
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Арсений Денисов
Странно, что нет тренера Эгриси
+1
0
+1
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Мукунку хороший
Ответ p5qd7pt8jh
геничу член в рот а не лучшего тренера
Прелестно)
0
0
0
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