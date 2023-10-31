2Drots расторгли контракт с Актисом. Защитник был недоволен премиальными за BetBoom МКС-2023

Теги Максим Актисов деньги Московский Кубок Селебрити 2Drots трансферы Медиафутбол

Максим Актисов покинул 2Drots.

Ранее клуб опубликовал ролик о раздаче премиальных за победу в МКС-2023.

Актис остался недоволен суммой: «Для меня это плевок, когда Гудай получает 200, Сыч и Алекс по 175 за две игры».

Позже защитник в своем телеграм-канале высказался на эту тему.

«Я ближе к уходу, нежели чем остаться. Призовые – это не причина. Есть много других причин, которыми я делиться не хочу.

Дело не в деньгах всегда, а в самом отношении», – заявил защитник 2Drots.

После этого в телеграм-канале 2Drots вышло заявление, что контракт с Актисовым расторгнут.

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