2Drots раздали премиальные за победу в BetBoom МКС-2023. Актис остался недоволен полученной суммой

Игроки 2Drots получили премиальные за победу в BetBoom МКС-2023.

500 тысяч рублей: Дмитрий Кузнецов.

300 тысяч рублей: Альберт Осколков.

250 тысяч рублей: Бала.

200 тысяч рублей: Саля, Гудай, Стиль, Манна.

175 тысяч рублей: Сыч, Алекс Шибаев, Актис, Арчи.

150 тысяч рублей: Гаучо, Стэп, Комис, Бирюк.

125 тысяч рублей: Фрол.

100 тысяч рублей: Сэмио, Тала, Максим Энкин (тренер вратарей 2Drots – Sports.ru), Лога, Лева, Фил, Ренат Васиченко, Эдамс.

50 тысяч рублей: Слон, Крап, Карен, Юрий Татаркин (помощник главного тренера 2Drots – Sports.ru), Роман Большунов, Адель Рахмани.

30 тысяч рублей: Аржан (оператор 2Drots – Sports.ru).

Актис остался недоволен полученной суммой:

«Для меня это плевок, когда Гудай получает 200, Сыч и Алекс по 175 за две игры.

Честно говоря, у меня дальше нет желания находиться в команде, после того, как ребята ко мне отнеслись. Они говорят, что я привез пенальти. Привез и привез – это футбол», – сказал защитник 2Drots.