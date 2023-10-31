2Drots раздали премиальные за победу в BetBoom МКС-2023. Актис остался недоволен полученной суммой

Теги Дмитрий Кузнецов Виталий Комисов «Гудай» Денис Гудаев Кирилл Бирюков Александр Степанов 1994 «Сэмио» Владислав Семенов «Слон» Владислав Ослоновский Вадим Логинов Максим Актисов деньги Ренат Васиченко Московский Кубок Селебрити 2Drots Артур Бегларян Эдамс Алекс Стиль Даниил Крапивников «Манна» Станислав Манаев «Фрол» Максим Фролов Гаучо Карен Арутюнян Артем Талабко Илья Сальников Дмитрий Сычев Алекс Шибаев Адель Рахмани Александр Балашов Леван Кудухов Владимир Филиппов Роман Большунов Альберт Осколков Медиафутбол

Игроки 2Drots получили премиальные за победу в BetBoom МКС-2023.

500 тысяч рублей: Дмитрий Кузнецов.

300 тысяч рублей: Альберт Осколков.

250 тысяч рублей: Бала.

200 тысяч рублей: Саля, Гудай, Стиль, Манна.

175 тысяч рублей: Сыч, Алекс Шибаев, Актис, Арчи.

150 тысяч рублей: Гаучо, Стэп, Комис, Бирюк.

125 тысяч рублей: Фрол.

100 тысяч рублей: Сэмио, Тала, Максим Энкин (тренер вратарей 2Drots – Sports.ru), Лога, Лева, Фил, Ренат Васиченко, Эдамс.

50 тысяч рублей: Слон, Крап, Карен, Юрий Татаркин (помощник главного тренера 2Drots – Sports.ru), Роман Большунов, Адель Рахмани.

30 тысяч рублей: Аржан (оператор 2Drots – Sports.ru).

Актис остался недоволен полученной суммой:

«Для меня это плевок, когда Гудай получает 200, Сыч и Алекс по 175 за две игры.

Честно говоря, у меня дальше нет желания находиться в команде, после того, как ребята ко мне отнеслись. Они говорят, что я привез пенальти. Привез и привез – это футбол», – сказал защитник 2Drots.

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