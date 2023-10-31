Минин о призе Яшина: «Я бы отдал тер Стегену. Мартинес – короткий отрезок, сезон не кончается на ЧМ»

Станислав Минин не согласен с решением отдать приз Льва Яшина Эмилиано Мартинесу.

Вчера Минин в своем телеграм-канале выразил надежду, что трофей лучшему вратарю вручат не аргентинцу.

– Почему вы так не согласны с тем, что Мартинес получил приз лучшему вратарю?

– Я согласен с тем, что Мартинес провел отличный ЧМ. В решающих матчах у него решающие сейвы, серии пенальти, отбитый удар Коло-Муани в финале. Все это было.

На награду лучшему вратарю ЧМ у меня было две основные кандидатуры: Эмилиано Мартинес и Яссин Буну. Логично, понятно – никаких вопросов.

Просто для меня не кончается сезон на ЧМ. ЧМ был в середине сезона. Если бы в сезоне не было каких-то других очевидных претендентов на этот приз, то я бы сказал: «Окей, пусть будет Мартинес. Ярче отрезок никто не выдал, ЧМ – это важно».

Но, во-первых, был тер Стеген. «Барселона» стала чемпионом Испании, он провел выдающийся сезон, даже по своим меркам. Во-вторых, был Эдерсон – вратарь команды, которая выиграла три титула. У него прекрасный сезон. В-третьих, тот же Яссин Буну, который помог затащить сборную Марокко в полуфинал ЧМ. Еще и Лигу Европы выиграл с «Севильей».

Вот эти отрезки выдающейся игры у Буну, тер Стегена и Эдерсона были дольше, чем у Мартинеса. Я бы выбирал по этим критериям, если бы голосовал.

– Если не Мартинес, то кому бы вы отдали награду и почему?

– Скорее всего, отдал бы тер Стегену. Отдал бы за качество игры в этом сезоне. Удивительно, что «Барсу» пришлось тащить во многих матчах вратарю. И он это делал.

Выбирая из Эдерсона, тер Стегена и Буну, я бы выбрал тер Стегена. Если оценивать по титулам, то я бы взял Буну или Эдерсона.

Мартинес – это короткий отрезок. При этом он даже не очевидно основной вратарь в своем клубе. Это решение, которое продиктовано тем, что журналисты, которые голосовали, помнят ЧМ. После этого они, может быть, в телефон смотрели. Может, у них не сохранилось никаких воспоминаний о сезоне.

Они выбрали один конкретный отрезок, может, они ездили на ЧМ, а остальные впечатления у них померкли. Так не должен работать тот, кто выбирает обладателя каких-то трофеев, – сказал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.