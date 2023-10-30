Сослан Гатагов ввел запрет на опоздания, алкоголь и мат в «Амкале»

Сослан Гатагов ввел несколько новых запретов в «Амкале».

В команде Германа теперь нельзя: опаздывать, употреблять алкоголь и материться.

17 октября Гатагов стал главным тренером «Амкала».

Новый главный тренер сразу заявил о будущих переменах в команде: «100% будут изменения в обойме, они неизбежны. Впереди очень большие цели, и мне кажется, что определенному пулу игроков, наверное, придется уйти в аренду или покинуть «Амкал».