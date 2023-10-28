«В беседе – охеренно. Старые срачи не влияют, сейчас одно дело делаем». Сибскана о назначении Сослана Гатагова главным тренером «Амкала»

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Сибскана высказался о новом главном тренере «Амкала» Сослане Гатагове.

«Я голосовал за выбор Сослана Гатагова. Интересно будет поработать с ним. Не встречались еще в тренировочном процессе, но в беседе – охеренно. Нашли общий коннект.

Мне понравился его подход, его идеи, которые он хочет внедрить. Точно будет интересно и плодотворно.

Конфликты? Мы сейчас одно дело вместе делаем. Какие конфликты? Если что-то и было, то это было раньше. Как к человеку у меня к нему уважение. Он фанатик, предан своему делу, получает от этого удовольствие.

По энергетике он сильный персонаж. Думаю, что сработаемся. Здесь нет никакого негатива. Старые срачи, которые были раньше, сейчас никак не влияют. Когда два чувака хотят добиться одного результата – общий язык найти несложно», – сказал капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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