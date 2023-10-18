«100% будут изменения в обойме, они неизбежны». Сослан Гатагов о перестановках в составе «Амкала»

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Главный тренер «Амкала» Сослан Гатагов, рассказал об изменениях в команде.

– Насколько сильные изменения после вашего прихода ждут команду?

– 100% будут изменения в обойме, они неизбежны. Впереди очень большие цели и мне кажется, что определенному пулу игроков, наверное, придется уйти в аренду или покинуть «Амкал».

– Вы уже работали с Дубом, Уколом, их ждут наоборот привилегии или им надо будет вдвойне доказывать?

– У меня нет такого, что с кем-то я работал, и к ним будет отдельное теплое отношение. Есть процессы, и нет никого важнее процесса. Кто на сегодняшний день будет выглядеть приоритетней для решения определенных задач, тот будет играть и находиться в клубе 100% процентов. привязки нет ни к кому, – сказал Гатагов.

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