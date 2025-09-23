Вилсаком о чипировании: «Это произойдет в ближайшем будущем. Люди считают, что это делается для слежки. Но если за человеком следят, он об этом даже не узнает»

Блогер Вилсаком поделился взглядами на тему чипирования и современных технологий.

– Несмотря на то, что сейчас это звучит тревожно, но рано или поздно мы придем к чипированию. Речь идет о том, что сейчас проще паспорт потерять, чем телефон.

– Коллапс. Без телефона сегодня не обойтись. Никак не решить вопрос. С потерей паспорта понятно куда обратиться. Тебе помогут, выдадут временный паспорт, а без телефона даже не получится этим вопросом озадачиться.

Некий логичный этап развития – это чип, который всегда с тобой, который позволяет выйти в интернет. В целом я не переживаю по этому поводу.

– Это случится в обозримом будущем?

– Да, это произойдет. Но вопрос, какая цель у всего этого будет, потому что огромное количество людей будет сильно против этого. Они считают, что это делается для слежки, для контроля.

Если держать это в голове, то это очень сильно не радует. Но, как я это понимаю, если за человеком следят, то он об этом даже не узнает.

«Футурама» показывала iPhone, который встраивался в глаз. Наверное, в эту сторону мы и движемся, потому что все отмечают, что телефон в текущем его развитии – это костыли. В идеале интерфейс или экран должен находиться перед глазами, либо визуализироваться мысленно, и этого будет более чем достаточно. И если это можно будет сделать с помощью нейрочипа, который у тебя в голове, а почему бы и нет?

– В фильмах про будущее были разные вариации на тему, как это может выглядеть. Как это будет реализовано, непонятно, но, скорее всего, это произойдет.

– Конечно, технологии существуют и развиваются. И следующий этап – это либо очки, которые не все хотят носить, либо линза. Она незаметна и позволяет видеть экран. Не нужно ничего держать в руках.

Я думаю, что это может произойти в относительно ближайшем будущем. И уже после этого будет чип, который позволит это делать в сознании, управлять какими-то процессами.

Нейрочип очень сложно продавать регулярно как iPhone. А компании хотят зарабатывать каждый квартал. И, возможно, будут платные обновления или подписка.

Но iPhone был элементом тщеславия. И в нашем менталитете это был символ успеха. Нейрочипом сложно выпендриваться. Конечно, если обращаться к литературе или попкультуре, то можно вспомнить Cyberpunk с аугментацией и нейроимплантами, когда человек может заменить ноги, руки и так далее.

Это тоже то, что нас ждет в ближайшем будущем, потому что эволюционно человек развивается слишком медленно, – заявил президент «Эгриси ».