«Титан» и «Эгриси» получили премию «Добряк на вайбе» – за креативную акцию в поддержку особенных футболистов

«Титан» и «Эгриси» признаны добряками недели в WINLINE МФЛ.

Команды встречались во 2-м раунде дивизиона претендентов Кубка Медиалиги. Победу по сумме двух встреч одержал «Титан».

Перед игрой клубы договорились собрать деньги на благотворительность: пять тысяч рублей за каждый удар в створ, 15 тысяч – за каждый гол.

Матч получился максимально напряженным и завершился вничью – 2:2. В общей сложности клубы собрали 110 тысяч рублей, причем переводить начали уже по ходу игры.

Деньги были направлены футбольной команде людей с синдромом Дауна – ребята давно следят за медиафутболом и в апреле приезжали сыграть в футбол с представителями медийной лиги.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

