Павлюченко вернулся из отпуска и вышел в старте Fight Nights в матче за 3-е место МФЛ с «Эгриси»
Роман Павлюченко вернулся в состав Fight Nights.
В эти минуты команда Павлюченко играет с «Эгриси» на «Волгоград-Арене» в матче за 3-е место Winline Медиалиги (0:0, первый тайм).
41-летний нападающий пропустил матчи FN в четвертьфинале и полуфинале МФЛ, так как с семьей уезжал в отпуск.
Сегодня он вышел на поле в стартовом составе своего клуба.
Павлюченко играл за волгоградский «Ротор» с 2000 по 2002 год.
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