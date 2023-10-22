Павлюченко вернулся из отпуска и вышел в старте Fight Nights в матче за 3-е место МФЛ с «Эгриси»

Теги Роман Павлюченко Эгриси Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Роман Павлюченко вернулся в состав Fight Nights.

В эти минуты команда Павлюченко играет с «Эгриси» на «Волгоград-Арене» в матче за 3-е место Winline Медиалиги (0:0, первый тайм).

41-летний нападающий пропустил матчи FN в четвертьфинале и полуфинале МФЛ, так как с семьей уезжал в отпуск.

Сегодня он вышел на поле в стартовом составе своего клуба.

Павлюченко играл за волгоградский «Ротор» с 2000 по 2002 год.

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1 комментарий

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Pok_Toholo
Давай, Рома забей парочку, чтобы уткин опять расплакался
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