Павлюченко вернулся из отпуска и вышел в старте Fight Nights в матче за 3-е место МФЛ с «Эгриси»

Роман Павлюченко вернулся в состав Fight Nights.

В эти минуты команда Павлюченко играет с «Эгриси» на «Волгоград-Арене» в матче за 3-е место Winline Медиалиги (0:0, первый тайм).

41-летний нападающий пропустил матчи FN в четвертьфинале и полуфинале МФЛ, так как с семьей уезжал в отпуск.

Сегодня он вышел на поле в стартовом составе своего клуба.

Павлюченко играл за волгоградский «Ротор» с 2000 по 2002 год.