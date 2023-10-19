Текила готов провести бой с Гуди: «Я бы подрался от 10 млн рублей»

Президенты «Родины Медиа» и GOATS обсудили условия возможного боя.

Текила: «Вот, глядя на тебя, я мог бы с тобой бы зарубиться, например, по боксу. Потому что в ММА все-таки можно сильный урон нанести. Мне бы не хотелось. Я головой зарабатываю деньги. Я давно не тренировался».

Гуди: «Ты тренировался на протяжении долгого времени».

Текила: «2-3 года».

Гуди: «Ты плотно занимался единоборствами, с Шишей постоянно разбрасывался. Ты в отличной физической форме. И мне было бы тяжело с тобой, потому что ты хороший спортсмен».

Текила: «У тебя сильный удар, ты выше и габаритней. И поэтому для меня это было бы интересно со спортивной точки зрения».

Гуди: «Я не принял бы, наверное, вызов от тебя по правилам бокса. Я бы согласился только по правилам ММА. За сколько бы мы вышли на ринг?»

Текила: «Я бы подрался от 10 млн. И это только мне. В зависимости от соперника и даты».

Гуди: «Я готов за 3 млн. Саня за 10 млн, я за 3 млн. За 13 млн мы вылетаем».

Текила: «Ну бокс, бро».

Гуди: «Нет, ММА».